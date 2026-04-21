Revell V-22 Osprey Klemmbaustein-Modell mit 3.700 Teilen vorgestellt

Die Revell bringt mit einem neuen Modell aus ihrem Brick System ein echtes Highlight für Technik- und Luftfahrtfans auf den Markt. Die offiziell lizenzierte Bell Boeing V-22 Osprey wird als anspruchsvolles Klemmbaustein-Set umgesetzt und kombiniert detailgetreue Optik mit funktionaler Mechanik.

Ein Meilenstein der Luftfahrt als Modell

Die V-22 Osprey gilt als eines der außergewöhnlichsten Fluggeräte der modernen Luftfahrt. Als erstes serienmäßig eingesetztes Kipprotorflugzeug vereint sie die Vorteile eines Hubschraubers mit denen eines Flugzeugs. Dank ihrer schwenkbaren Triebwerksgondeln kann sie senkrecht starten und landen sowie in den schnellen Vorwärtsflug übergehen.

Diese technische Besonderheit macht die Osprey zu einem Meilenstein in der militärischen Luftfahrt und gleichzeitig zu einer faszinierenden Vorlage für ein detailreiches Modell.

Über 3.700 Teile und funktionale Mechanik

Das Revell Brick System Modell im Maßstab 1:25 besteht aus über 3.700 Bauteilen und richtet sich an erfahrene Baumeister. Besonders hervorzuheben ist die funktionale Umsetzung zentraler Mechaniken:

Drehbare Flügel mit 90-Grad-Schwenkfunktion

Realistisch nachgebildete Tiltrotor- und Propellergetriebe

Simulation von Steig- und Sinkflug durch Rotorbewegung

Ein- und ausfahrbares Fahrwerk mit beweglichen Rädern

Öffnende Ladeluke für zusätzliche Detailtreue

Diese Funktionen sorgen dafür, dass das Modell nicht nur optisch überzeugt, sondern auch technisch erlebbar wird.

Großformatiges Sammlerstück

Mit einer Spannweite von rund 85,3 cm und einer Länge von über 68 cm ist die Klemmbaustein-Osprey ein imposantes Ausstellungsstück. Ein passender Displayständer, ebenfalls aus Bausteinen gefertigt, ermöglicht eine eindrucksvolle Präsentation.

Das Modell verbindet ikonisches Design mit mechanischer Präzision und spricht damit sowohl Sammler als auch Technikbegeisterte an.

1 von 5

Technik trifft auf Bau-Erlebnis

Mit diesem Set zeigt Revell, wie sich komplexe Luftfahrttechnik in die Welt der Klemmbausteine übertragen lässt. Die Kombination aus realistischer Funktionalität und hochwertigem Design macht die V-22 Osprey zu einem besonderen Projekt für alle, die sich für Technik, Modellbau und Luftfahrt interessieren.