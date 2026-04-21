Revell Flowers: DIY-Holzblumen als kreatives Geschenk zum Muttertag

Pünktlich zum Muttertag präsentiert Revell mit der neuen Produktlinie „Revell Flowers“ eine originelle Alternative zum klassischen Blumenstrauß. Die DIY-Sets aus farbig bedrucktem Holz verbinden kreativen Bastelspaß mit langlebiger Dekoration und bieten eine moderne Möglichkeit, Danke zu sagen.

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Blumenstrauß neu gedacht

Mit Revell Flowers wird der traditionelle Blumengruß neu interpretiert. Statt vergänglicher Schnittblumen setzen die Sets auf detailreich gestaltete Holzblüten, die dauerhaft erhalten bleiben. Die einzelnen Teile werden präzise zusammengesteckt und ergeben am Ende ein dekoratives Arrangement inklusive Vase.

Ein besonderes Highlight: Die Sets enthalten einen optionalen Duftring, der in der Vase platziert werden kann und einen angenehmen floralen Duft verströmt. So entsteht eine Kombination aus Optik und Duft, die dem Erlebnis eines echten Blumenstraußes nahekommt.

Drei Designs zum Start

Zum Marktstart stehen drei unterschiedliche Blumenarrangements zur Auswahl, die jeweils durch ihre eigene Farbwelt und Gestaltung überzeugen:

Flower Garden (181 Teile): Eine harmonische Mischung aus Lilien, Pfingstrosen und Tulpen in rosa und lila Tönen

Dream of Roses (326 Teile): Fünf klassische rote Rosen für einen besonders romantischen Look

Blossom Festival (360 Teile): Filigrane Blüten aus Lavendel, Narzissen und Vergissmeinnicht in Blau- und Weißtönen

Alle Sets werden durch eine passende Vase ergänzt, die ebenfalls aus Bauteilen zusammengesetzt wird und das Gesamtbild abrundet.

Kreativer Bauspaß mit bleibendem Wert

Die Revell Flowers richten sich an alle, die ein persönliches Geschenk mit kreativem Anspruch suchen. Der Zusammenbau sorgt für ein individuelles Erlebnis, während das fertige Arrangement als langlebige Dekoration dient.

Gerade zum Muttertag bieten die Sets eine besondere Möglichkeit, Wertschätzung auszudrücken, nicht nur durch das fertige Geschenk, sondern auch durch die Zeit und Mühe, die in den Aufbau investiert wird.

Moderne Geschenkidee mit persönlicher Note

Mit Revell Flowers zeigt Revell, wie sich klassische Geschenkideen modern interpretieren lassen. Die Kombination aus DIY-Erlebnis, stilvollem Design und dauerhafter Nutzung macht die Sets zu einer kreativen Alternative zu herkömmlichen Blumensträußen.

Ob schlicht elegant oder farbenfroh und auffällig, die neuen Arrangements bieten für jeden Geschmack das passende Geschenk und bleiben als Erinnerung weit über den Muttertag hinaus erhalten.