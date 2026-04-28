PowerWash Simulator 2 bekommt Star-Wars-DLC im Sommer

Jetzt wird’s galaktisch sauber: Entwickler FuturLab hat ein neues DLC für PowerWash Simulator 2 angekündigt, das euch direkt ins Star Wars-Universum schickt.
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Putzen in einer weit, weit entfernten Galaxis
Im Star Wars Pack DLC übernehmt ihr die Rolle des Reinigungsdroiden P0-W2 und rückt mit einem speziell designten Hochdruckreiniger aus, der stark an ein X-Wing-Blaster erinnert. Dabei geht es nicht nur um Optik, sondern auch um echte Fanservice-Locations. Gereinigt werden insgesamt sechs ikonische Orte, darunter:
- die Rebellenbasis auf Hoth
- das Lars-Anwesen auf Tatooine
- ein X-Wing-Hangar
Sogar das Imperium bleibt nicht verschont. Ihr dürft nämlich auch auf der Brücke eines Supersternzerstörers für Ordnung sorgen.
Koop-Modus bleibt PowerWash Simulator 2 erhalten
Wie gewohnt könnt ihr die Missionen auch gemeinsam mit Freunden im Koop-Modus angehen und euch die Arbeit teilen. Das Star Wars Pack DLC erscheint im Sommer 2026 und wird rund 9,99 Euro kosten. Damit reiht es sich in die wachsende Liste an Crossover-Inhalten ein, zu denen zuletzt auch ein Adventure-Time-DLC gehörte. PowerWash Simulator bleibt sich treu und kombiniert entspannendes Gameplay mit bekannten Marken. Dieses Mal dürfte vor allem Star-Wars-Fans der Einstieg besonders leicht fallen.