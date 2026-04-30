Phasmophobia Character-Update bringt neue Modelle

Geisterjäger können sich gefasst machen: Ab dem 05. Mai wird es nicht nur deutlich immersiver, sondern auch stylischer, denn für Phasmophobia steht ein großes Update in den Startlöchern, das vor allem eines in den Fokus stellt – und zwar euch selbst.

Mit dem sogenannten Player Character Update überarbeitet Entwickler Kinetic Games die Spielerfiguren komplett und bringt damit frischen Wind in das Koop-Horrorspiel.

Mehr Realismus statt „Bendy Back“

Wer Phasmophobia schon länger spielt, kennt das Problem: Die aktuellen Charaktermodelle sehen leider nicht besonders gut aus, haben teilweise nervige Clipping-Fehler, und es gibt fast keinerlei Customization.

Genau hier setzt das Update an.



Und ja – selbst die Entwickler sind sich dessen bewusst: Intern wurde der Zustand der alten Modelle sogar scherzhaft als „Cult of the Bendy Back“ bezeichnet – ein klarer Hinweis darauf, wie sehr die Community (und das Team selbst) unter den eher ungewöhnlichen Animationen gelitten hat.

Neue Modelle, überarbeitete Animationen und ein verbessertes Movement-System sollen dafür sorgen, dass sich die Figuren deutlich realistischer bewegen und sich besser ins Spiel einfügen. Ziel ist es, die Immersion zu erhöhen und Spieler nicht mehr durch seltsame Bewegungen aus dem Horror-Erlebnis zu reißen.

Neue Animationen & Interaktionen

Neben den optischen Verbesserungen wird auch das Gameplay selbst erweitert:

Türen werden künftig direkt mit den Händen geöffnet

Equipment lässt sich realistischer wechseln und platzieren

Items können sichtbar aufgenommen und fallen gelassen werden

Selbst das Nutzen von Sanity-Medikamenten bekommt eigene Animationen

Auch neue Death- und Revive-Animationen sind geplant – was vermutlich nicht weniger creepy wird.

Customization endlich am Start

Ein weiteres großes Feature:

Spieler sollen ihre Charaktere erstmals stärker individualisieren können.

Geplant sind unter anderem kosmetische Anpassungen, mit denen sich die Figuren voneinander unterscheiden lassen – ein Feature, das sich viele Fans schon lange wünschen, gerade im Koop.

Twitch Drop zum Update-Start

Passend zum Release geht auch eine neue Twitch Drops-Kampagne an den Start.

Spieler können sich dabei ein exklusives kosmetisches Item sichern – darunter unter anderem ein spezielles „High Priestess“-T-Shirt. Der Drop ist vom 05. Mai bis zum 11. Mai verfügbar und kann durch das Zuschauen von Phasmophobia-Streams freigeschaltet werden.

Wichtig: Dafür muss der eigene Twitch-Account mit dem Spiel verbunden sein – erst dann können die Belohnungen im Spiel eingelöst werden.

Ein netter Bonus, der perfekt zum Fokus des Updates passt: mehr Individualität für euren eigenen Charakter.

Mehr als nur ein Update: Schritt Richtung 1.0

Das Character-Update ist dabei nur ein Teil eines deutlich größeren Plans. Gemeinsam mit weiteren Updates – darunter Map-Reworks, technische Verbesserungen und ein großes Horror-Overhaul – soll Phasmophobia langfristig aus dem Early Access herausgeführt werden.

Das zeigt: Es geht hier nicht nur um bessere Animationen – sondern um die Zukunft des gesamten Spiels.

Bald können wir uns im Stil gruseln

Lange müssen sich Geisterjäger nicht mehr gedulden: Das Player Character Update erscheint am 05. Mai 2026.

Ursprünglich war das Update zwar früher geplant, wurde jedoch verschoben, um mehr Zeit für Feinschliff zu haben. Jetzt steht der Termin fest – und damit auch der Moment, in dem wir uns endlich nicht nur vor Geistern, sondern vielleicht auch vor unseren eigenen Outfits gruseln können.

Fazit

Mit dem Player Character Update geht Phasmophobia einen wichtigen Schritt in Richtung mehr Immersion, Individualität und langfristiger Weiterentwicklung.

Ob die neuen Animationen und Modelle das Spielerlebnis wirklich auf ein neues Level heben, bleibt abzuwarten – aber eins ist sicher: Die Zeiten von identischen Charakteren und Gummirücken dürften damit endlich der Vergangenheit angehören.

Quellen:

KineticGames, IGN