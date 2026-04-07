Petit Planet Stardrift-Test startet am 21. April für PC, iOS & Android

HoYoverse hat angekündigt, dass für ihr beliebtes Cosy-Life-Sim-Spiel Petit Planet ein neuer geschlossener Betatest startet. Unter dem Titel „Stardrift-Test“ können Spieler ab dem 21. April auf PC, iOS und Android ein galaktisches Abenteuer erleben, neue Nachbarn kennenlernen und spannende Inhalte auf dem Galaktischen Basar erkunden. Die Anmeldung für den geschlossenen Test ist ab sofort auf der offiziellen Website geöffnet.

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Sternenreise-Test: Ein neues Abenteuer im Sternenmeer

Im Sternenmeer von Petit Planet übernehmen Spieler die Rolle eines Planetenbauers und gestalten ihren eigenen Planeten. Sterne verbinden sich zu Galaxien, wodurch neue Geschichten entstehen. Spieler können pflanzen, angeln, kochen, Strandgut sammeln oder einfach Zeit mit ihren flauschigen Nachbarn verbringen. Die Lebenskraft Luca ermöglicht es, Landschaften zu verändern und die Planeten individuell zu gestalten.

Der Test bringt nicht nur neue Nachbarn mit einzigartigen Persönlichkeiten und Geschichten, sondern erweitert auch die Erkundung des Sternenmeers und den Galaktischen Basar. Spieler können gemeinsam Sterneninseln entdecken, interaktive Aktivitäten auf dem Basar genießen, Kaffee trinken, tanzen, an Auktionen teilnehmen oder sich in kreativen Aktionen mit Freunden austauschen.

Neue Nachbarn und soziale Interaktionen

Die neuen Nachbarn im Sternenreise-Test bringen eigene Träume und Geschichten mit, die Spieler durch aufrichtige Gespräche, Geschenke und besondere Interaktionen kennenlernen können. Je tiefer die Vertrautheit zu den Bewohnern wird, desto prächtiger entwickelt sich der Planet. Die Testphase bietet somit ein starkes soziales Erlebnis, bei dem Spieler nicht nur ihren Planeten gestalten, sondern auch Beziehungen aufbauen und das Sternenmeer gemeinsam erkunden können.

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Anmeldung und exklusive Belohnungen

Der Stardrift-Test ist für PC, iOS und Android verfügbar, weitere Plattformen sind in Entwicklung. Spieler, die sich auf der Eventseite registrieren, erhalten exklusive Vorregistrierungsbelohnungen. Aus den eingereichten Fragebögen wählt HoYoverse eine Auswahl an Spielern aus, die dann für den geschlossenen Test zugelassen werden.