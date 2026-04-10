PAW Patrol Dino World angekündigt – Neues Spiel erscheint im Juli 2026

Der familienfreundliche Publisher Outright Games hat in Zusammenarbeit mit Nickelodeon ein neues Videospiel angekündigt: PAW Patrol: Dino World erscheint am 31. Juli 2026 für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Das Spiel verspricht ein storybasiertes Abenteuer, das speziell auf junge Spieler und Familien zugeschnitten ist.

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Abenteuer auf Dino Island

PAW Patrol: Dino World entführt Spieler auf die prähistorische Dino Island, ein Setting, das erstmals in Staffel 13 der beliebten Serie PAW Patrol eingeführt wurde. Die Insel wird auch eine zentrale Rolle im kommenden Kinofilm PAW Patrol: The Dino Movie spielen, der im August 2026 weltweit erscheint.

Im Spiel erleben Kinder eine völlig neue Geschichte, in der sie gemeinsam mit ihren Lieblingswelpen Rettungsmissionen absolvieren, die Insel erkunden und Dinosauriern in Not helfen.

Bekannte Helden mit einzigartigen Fähigkeiten

Spieler schlüpfen in die Rollen bekannter Figuren wie Chase, Marshall und Skye, die jeweils ihre individuellen Fähigkeiten mitbringen:

Chase: Nutzt seinen Tennisballwerfer, um Mechanismen zu aktivieren

Marshall: Unterstützt mit seiner Wasserkanone bei Rettungsaktionen

Skye: Erreicht mit ihren Flügeln auch schwer zugängliche Orte

Ein besonderes Feature ist der nahtlose Wechsel zwischen den Charakteren sowie die Nutzung ihrer ikonischen Fahrzeuge, um die Insel zu erkunden. Weitere spielbare Welpen und Inhalte sollen noch vorgestellt werden.

Spielerisches Lernen und kooperatives Gameplay

Das Spiel richtet sich gezielt an jüngere Spieler und bietet eine leicht zugängliche Steuerung sowie ein kindgerechtes Gameplay. Neben Einzelspieler-Modus unterstützt PAW Patrol: Dino World auch Koop-Spiel für bis zu zwei Spieler.

Der Fokus liegt auf Erkundung, kleinen Rätseln und Rettungsmissionen. Dabei werden wichtige Werte wie Teamarbeit, Neugier und Selbstvertrauen spielerisch vermittelt, zentrale Elemente, die die Marke PAW Patrol weltweit so erfolgreich gemacht haben.

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Erfolgsmarke PAW Patrol wächst weiter

Seit dem Start im Jahr 2013 hat sich PAW Patrol zu einer der erfolgreichsten Vorschulmarken weltweit entwickelt. Produziert von Spin Master, umfasst das Franchise heute mehrere Serien, Kinofilme, Live-Events und eine Vielzahl an Produkten.

Mit PAW Patrol: Dino World wird das Universum nun um ein weiteres interaktives Abenteuer erweitert, das besonders junge Fans anspricht und ihnen einen einfachen Einstieg in die Welt der Videospiele bietet.