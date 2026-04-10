NBA BOUNCE – GOAT: The Movie Deluxe Edition jetzt für PC & Konsolen

Outright Games hat die Veröffentlichung von NBA BOUNCE – GOAT: The Movie: Deluxe Edition bekanntgegeben. Das Bundle ist ab sofort für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series X|S verfügbar. Die Deluxe Edition vereint das Basis-Spiel NBA BOUNCE sowie alle bisher veröffentlichten DLCs, darunter das Retro Party Pack und das GOAT: The Movie DLC, in einem Paket und bringt beliebte Charaktere und Courts aus dem Film direkt auf den Basketballplatz. Zusätzlich warten zwei neue Spielmodi auf Fans.

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NBA BOUNCE: Party-Basketball für die ganze Familie

Ursprünglich im September 2025 veröffentlicht, steht NBA BOUNCE für familienfreundliche, inklusive Basketball-Action mit einem Mix aus kompetitivem Gameplay und Party-Elementen. Spieler können ihr Team individuell anpassen, sich an humorvollen Herausforderungen messen und sowohl Einzel- als auch Multiplayer-Modi genießen. Mit der Deluxe Edition wird das Erlebnis nun noch vollständiger, da alle Zusatzinhalte enthalten sind.

Retro Party Pack: Nostalgie trifft auf Spaß

Das Retro Party Pack feiert legendäre Teams und klassische Basketball-Elemente:

Legacy Teams: Spiele in Retro-Trikots von Teams wie den Charlotte Bobcats, New Jersey Nets, Seattle SuperSonics und Vancouver Grizzlies.

Throwback Style: Freischaltbare Logos der Hardwood Classics, old-school Bälle, klassische Sneakers und ein Zeitungs-Effekt für den Vintage-Look.

Party Mode Fun: Formverändernde 3-Punkte-Linien und schrumpfende Körbe sorgen für zusätzliche Herausforderungen bei jedem Wurf.

GOAT: The Movie DLC – Action im Kinoformat

Das GOAT-DLC bringt beliebte Charaktere aus GOAT auf den Court:

Spielbare Filmcharaktere: Will the Goat, Jett the Black Leopard, Olivia the Ostrich, Lenny the Giraffe und weitere stehen für actionreiche Matches bereit.

Film-inspirierte Courts: Eis-, Wind-, Vulkan- und Dschungel-Effekte verändern Bewegung, Timing und Dunks für aufregende Herausforderungen.

Neue Modi & Anpassungen: In The Climb die Rangliste erklimmen, in The Cage eigene Regeln erstellen, neue Roarball-Farben, Sneakers und freischaltbare Erfolge entdecken.

Mit der Deluxe Edition erhalten Spieler das volle Paket von NBA BOUNCE, das sowohl Fans des Films als auch Basketball-Einsteiger begeistert. Das Bundle vereint Nostalgie, Party-Spaß und filmische Action in einem einzigartigen Erlebnis für PC und alle gängigen Konsolen.