MotorSlice: Parkour-Action mit Kettensäge angekündigt

Publisher Top Hat Studios und Entwickler Regular Studio haben ihr neues Projekt Motorslice vorgestellt. Das Parkour-Abenteuer erscheint im Mai 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Schnelles Movement trifft düstere Welt

Motorslice spielt in einer riesigen, zerstörten Megastruktur und setzt stark auf flüssige Parkour-Bewegungen. Spieler bewegen sich rasant durch die Umgebung, kombinieren Sprünge, Klettereinlagen und schnelle Richtungswechsel. Dabei wechselt das Spiel zwischen ruhigen Erkundungsphasen und intensiven Actionmomenten. Im Mittelpunkt steht die Protagonistin P, die gemeinsam mit ihrer Drohne Orbie unterwegs ist. Zusammen erkunden sie Ruinen, bekämpfen feindliche Maschinen und stellen sich gigantischen Bossgegnern. Eine besondere Rolle spielt dabei Ps Kettensäge, mit der sie sich durch Gegner und Hindernisse arbeitet.

MotorSlice ist eine Mischung aus Plattforming und Action

Motorslice kombiniert klassische Plattform-Elemente mit actionreichen Kämpfen und einer atmosphärischen Erzählweise. Das Spiel verspricht eine dynamische Mischung aus Tempo, Exploration und Story.

Der Release ist für Mai 2026 geplant.