Mortal Shell II zeigt intensives Gameplay im neuen Trailer

Publisher Playstack und Entwickler Cold Symmetry haben einen neuen Gameplay-Trailer zu Mortal Shell II veröffentlicht. Das rund zwölf Minuten lange Video liefert einen ausführlichen Einblick in Kämpfe und Erkundung des düsteren Action-RPGs.

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Mehr Freiheit und tiefere Systeme für Mortal Shell

Die Fortsetzung des 2020 erschienenen Originals baut die bekannten Mechaniken deutlich aus. Spieler dürfen sich auf ein erweitertes Kampfsystem freuen, das mehr Möglichkeiten und taktische Tiefe bietet. Auch die Waffen wurden überarbeitet und lassen sich umfangreicher verbessern. Ein weiterer Fokus liegt auf der Welt: Statt strikt geführter Wege setzt Mortal Shell II stärker auf freies Erkunden einer miteinander verbundenen Spielwelt.

Die Umgebungen werden als weitläufig, aber bewusst kompakt beschrieben. Spieler durchqueren verzerrte Landschaften und entdecken versteckte Orte, die zum Erkunden einladen. Wie im Vorgänger bleibt das zentrale Feature erhalten: das Übernehmen sogenannter „Shells“. Jede dieser Hüllen bringt eigene Fähigkeiten und Spielstile mit sich, was für zusätzliche Abwechslung sorgt.

Der Harbinger im Fokus

Im neuen Trailer steht der Protagonist, der sogenannte Harbinger, im Mittelpunkt. Die gezeigten Szenen unterstreichen den schnellen, brutalen Kampfstil und die düstere Atmosphäre des Spiels. Mortal Shell II erscheint noch im Laufe von 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.