Metro 2039: düstere Rückkehr in die Tunnel von Moskau

4A Games hat mit Metro 2039 den nächsten Teil der beliebten Shooter-Reihe enthüllt. Der Titel erscheint im Winter 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

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Neue Geschichte, neuer Protagonist

Im Mittelpunkt steht diesmal eine neue Hauptfigur namens „The Stranger“, die vollständig vertont ist. Anders als frühere Teile erzählt Metro 2039 eine eigenständige Geschichte und bietet damit auch einen neuen Einstiegspunkt. Trotz neuer Ausrichtung bleibt das Spiel seinen Wurzeln treu. Spieler erwartet erneut eine Mischung aus:

Story-getriebenem Singleplayer

düsterer Atmosphäre

klaustrophobischen Umgebungen

psychologischem Horror

Damit knüpft das Spiel klar an die Stärken der Reihe an.

Leben unter der Erde im Jahr 2039

Die Handlung spielt weiterhin in den verseuchten Tunneln Moskaus. Die Gesellschaft hat sich unter dem Banner des sogenannten Novoreichs neu organisiert. Angeführt wird dieses Regime von einer Figur namens Hunter, die den Menschen eine bessere Zukunft verspricht. In der Realität sind die Bewohner jedoch weiterhin gefangen, geprägt von Propaganda und Kontrolle. Metro 2039 setzt stark auf narrative Entscheidungen. Eure Handlungen beeinflussen den Verlauf der Geschichte und bestimmen, wie sich die Welt entwickelt. Zudem wird das Spiel laut Entwickler aus einer ukrainischen Perspektive erzählt, was sich auch thematisch widerspiegeln soll.

Erste Einblicke bereits verfügbar

Ein erster Gameplay-Trailer zeigt die beklemmende Atmosphäre und gibt einen Vorgeschmack auf die Rückkehr in die dunklen Tunnel. Fans der Reihe dürfen sich also auf eine intensive, storylastige Erfahrung freuen.