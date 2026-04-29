Lost Soul Aside bekommt neues Leben eingehaucht

Nach einem eher durchwachsenen Start zeigt UltiZero Games weiterhin Einsatz: Mit Patch 1.103 erhält Lost Soul Aside bereits sein fünftes großes Update und das bringt einige wichtige Verbesserungen mit sich.

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Neue Inhalte und Features für Lost Soul Aside

Das Update liefert nicht nur Bugfixes, sondern auch frische Inhalte. Dazu gehören neue kosmetische Sets wie die „Draconic“- und „Meow“-Reihen sowie zusätzliche Waffen-Optiken. Neu ist auch ein Bewertungssystem für den Story-Modus, das Kämpfe analysiert und am Ende von Kapiteln Scores vergibt. Außerdem gibt es nun eine optionale Herausforderung für erfahrene Spieler: Ein spezielles Accessoire erhöht gezielt den Schwierigkeitsgrad. Auch spielerisch wurde einiges angepasst. Waffen wie die Poleblade erhalten einen Schadensboost, während frustrierende Plattforming-Passagen entschärft wurden. Besonders interessant ist eine Änderung, die viele Spieler freuen dürfte: Die Trefferanimationen von Gegnern wurden überarbeitet, um das Gefühl von Impact deutlich zu verbessern. Genau das war zuvor einer der größten Kritikpunkte am Kampfsystem.

Komfort-Verbesserungen und Feinschliff

Zusätzlich wurden zahlreiche Quality-of-Life-Features integriert. Dazu zählen unter anderem:

neue Waffenwechsel-Funktion über das Steuerkreuz

mehr Autosave-Slots

überspringbare Dialoge

verbesserte UI und Menüs

Auch die Performance wurde weiter optimiert, inklusive überarbeiteter Cutscenes in 60 FPS. Wie bei einem großen Update üblich, wurden auch zahlreiche Fehler behoben. Darunter Abstürze, Darstellungsprobleme und kleinere Gameplay-Bugs. Mit inzwischen fünf großen Updates zeigt sich, dass Lost Soul Aside seit Release deutlich gereift ist. Viele der ursprünglichen Kritikpunkte wurden angegangen oder komplett behoben.

Für Spieler, die dem Titel bisher skeptisch gegenüberstanden, könnte jetzt ein guter Zeitpunkt sein, nochmal reinzuschauen.