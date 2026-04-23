LG bringt NBA Bounce auf Smart TVs – Arcade-Basketball ohne Konsole

LG Electronics (LG) arbeitet mit dem Spielepublisher Outright Games und dem Cloud-Gaming-Dienst Blacknut zusammen, um das Spiel NBA Bounce auf LG Smart TVs und Smart Monitore zu bringen. Verfügbar über das LG Gaming Portal und LG Apps auf Geräten mit webOS 6.0 oder neuer, bietet der Titel ein mitreißendes Arcade-Basketballerlebnis.

Rasanter Basketballspaß für die ganze Familie

NBA Bounce ist ein temporeiches Basketballspiel, bei dem man alleine spielen oder gemeinsam mit Familie und Freunden antreten kann, entweder im Team oder gegeneinander. Dabei sorgt das chaotische Gameplay für jede Menge Unterhaltung.

Das Spiel richtet sich an alle Altersgruppen und Erfahrungslevel. Es ist leicht verständlich und kann sowohl mit einem Gamepad als auch über ein Smartphone mit kompatibler Controller-App gesteuert werden. Bis zu vier Spieler können lokal im Koop- oder Wettbewerbsmodus spielen. Drei Schwierigkeitsgrade und hilfreiche Tutorials erleichtern den Einstieg.

Als offiziell lizenziertes Spiel sind alle 30 NBA-Teams enthalten. Spieler können ihre Figur individuell gestalten oder sogar als Maskottchen ihres Lieblingsteams antreten.

Zur Auswahl stehen verschiedene Spielmodi, darunter schnelle 3-gegen-3-Partien, komplette NBA-Saisons und individuell erstellbare Turniere. Im Party-Modus sorgen besondere Effekte in jedem Viertel für Abwechslung, etwa elektrisch geladene Bälle im Modus „Electroball“ oder explodierende Konfetti-Bälle in „Ball Pop“.

Wer NBA Bounce über das LG Gaming Portal oder LG Apps kauft, erhält das „Retro Party Pack“ kostenlos dazu. Dieses Zusatzpaket bietet nostalgische Inhalte wie klassische Trikots, alte Logos, spezielle Spielfeldeffekte und Retro-Accessoires. Zusätzlich gibt es einen Steam-Key, sodass das Spiel auch auf dem PC und anderen kompatiblen Geräten gespielt werden kann.

Weiterentwicklung des Gaming-Erlebnisses auf großen Bildschirmen

Mit dem LG Gaming Portal unterstreicht LG sein Engagement, Gaming auf großen Displays für alle zugänglich zu machen. Das Angebot umfasst inzwischen über 4.000 Cloud-Spiele sowie rund 900 webbasierte Titel für Einzel- und Mehrspieler. Die aktive Nutzerzahl hat sich im Jahresvergleich mehr als verdoppelt. Zudem wird der Dienst in weitere Länder ausgeweitet und unterstützt künftig auch TVs mit webOS 5.0.

Die breite Smart-TV-Palette von LG, darunter aktuelle QNED evo- und Micro RGB-Modelle, bietet Bildschirmgrößen von bis zu über 100 Zoll. Nutzer können direkt losspielen, ohne Konsole, PC oder Downloads zu benötigen, und profitieren von einem reaktionsschnellen Gaming-Erlebnis.

LG plant, das Gaming Portal weiter auszubauen, mit neuen Spielen und praktischen Funktionen, um Gaming direkt auf Smart TVs und Monitoren noch attraktiver zu machen. Weitere Informationen gibt es auf der LG-Website.