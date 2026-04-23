LEGO Shrek Sets enthüllt: Neue Modelle zum 25. Jubiläum

Fans des grünen Kult-Ogers dürfen sich freuen: Die LEGO Gruppe hat gemeinsam mit Universal Products & Experiences erstmals Sets zur beliebten Filmreihe Shrek vorgestellt. Damit zieht die Märchenwelt von „Weit Weit Weg“ zum ersten Mal in die Welt der Klemmbausteine ein.

Unter dem augenzwinkernden Motto „Was machst du in meinem Sumpf?“ erscheinen gleich zwei neue Sets, die anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Filmreihe entwickelt wurden. Sie richten sich sowohl an erwachsene Sammler als auch an jüngere Fans und verbinden nostalgische Filmreferenzen mit kreativem Bauspaß.

Im Mittelpunkt steht ein detailreiches Set mit den Hauptfiguren Shrek, Esel und dem Gestiefelten Kater, das die ikonische Sumpflandschaft inklusive „Vorsicht Oger!“-Schild nachbildet. Ergänzt wird das Angebot durch ein BrickHeadz™ Set mit stilisierten Versionen von Shrek, Donkey und Gingy, das besonders jüngere Baumeister anspricht.

Raquel Ojeda, Creative Lead bei der LEGO Gruppe, betont:

„Shrek hat schon immer Vorstellungskraft, Freundschaft und ein bisschen Unfug zelebriert – Werte, die sich perfekt auf das LEGO Spielerlebnis übertragen lassen. Wir freuen uns riesig, bei diesem beliebten Universum als Partner dabei zu sein und zu sehen, wie Fans ihre eigenen Märchenabenteuer bauen. Und das ist erst der Anfang, also haltet die Augen offen für noch viel mehr LEGO Shrek Magie!“

Auch bei Universal zeigt man sich begeistert über die Zusammenarbeit. Rafa Macias, Global Commercial Officer, Consumer Products, Games & Digital bei Universal Products & Experiences, erklärt:

„Die Partnerschaft mit der LEGO Gruppe zur Einführung von Shrek in LEGO Form markiert einen aufregenden Moment, in dem wir das 25-jährige Jubiläum der Filmreihe feiern. Diese Sets erwecken ‚Weit Weit Weg‘ mit innovativem Design, lustigen Überraschungen zum Entdecken und tollem Storytelling zum Leben – sie ehren das Vermächtnis, das Shrek zu einer kulturellen Ikone gemacht hat, und laden die Fans zurück in den Sumpf ein, wo alles begann.“

Die neuen Sets sind ab sofort vorbestellbar und werden ab dem 1. Juni 2026 weltweit in LEGO Stores sowie online erhältlich sein.