LEGO ONE PIECE Sets 2026: Alle Infos zu neuen Netflix-Modellen

Die LEGO Gruppe hat gemeinsam mit Netflix und Tomorrow Studios sechs neue LEGO® ONE PIECE Sets vorgestellt.

Inspiriert von der zweiten Staffel der Live-Action-Serie entführen die Modelle Fans in neue Abenteuer rund um die Strohhutbande. Im Mittelpunkt stehen ikonische Figuren, emotionale Geschichten und actionreiche Schauplätze aus der Welt von ONE PIECE.

Neue Abenteuer aus der Welt von ONE PIECE

Die Serie basiert auf dem Werk von Eiichiro Oda und begleitet die Piratencrew auf ihrer Reise Richtung Grand Line. Die neuen Sets greifen zentrale Ereignisse der zweiten Staffel auf und bieten sowohl detailreiche Ausstellungsstücke als auch vielseitige Spielsets für Fans jeden Alters.

Die Sets im Überblick

Tony Tony Chopper

Das Set rund um Tony Tony Chopper bringt den beliebten Schiffsarzt erstmals als detailreiche, bewegliche LEGO Figur. Mit Zubehör wie Buch, Spritze und Rucksack eignet sich das Modell ideal zum Spielen und Ausstellen.

Doc Baders Versteck

Dieses kompakte Set beleuchtet Choppers bewegende Vergangenheit. Mit den Figuren Dr. Hiriluk und Dr. Kureha lassen sich emotionale Schlüsselmomente seiner Geschichte nachstellen.

Woogey vs. Boogey – Riesen aus Little Garden

Zwei gewaltige Riesen stehen sich in diesem actiongeladenen Set gegenüber. Ergänzt durch mehrere Minifiguren entsteht eine dynamische Szene voller Kämpfe und Abenteuer.

Duell im Schloss Drumm

Ein mehrstöckiges Schloss mit zahlreichen Details und Funktionen bildet den Schauplatz für spannende Auseinandersetzungen. Verschiedene bekannte Charaktere sorgen für abwechslungsreiche Spielmöglichkeiten.

Garps Marineschlachtschiff

Das größte Set der Reihe bietet ein imposantes Marineschiff mit aufwendigem Innenleben. Mit zahlreichen Minifiguren und authentischen Details wird es zum Highlight jeder Sammlung.

Showdown mit Kapitän Smoker

Dieses Set stellt eine ikonische Szene in Loguetown nach. Auf einem baubaren Motorrad trifft Kapitän Smoker auf die Strohhutpiraten – ein actionreicher Moment für Fans der Serie.

Veröffentlichung und Ausblick

Alle Sets sind ab sofort vorbestellbar und erscheinen am 1. August 2026. Zusätzlich erwartet Fans ein animiertes LEGO ONE PIECE Special, das am 29. September exklusiv auf Netflix veröffentlicht wird.

Übersicht der neuen LEGO ONE PIECE Sets