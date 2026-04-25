LEGO Minecraft 21589 Mini-Biome im Test

Mit dem Set LEGO Minecraft 21589 – Mini-Biome bringt der dänische Klemmbausteinspezialist LEGO die charakteristische Blockwelt von Minecraft in kompakter Form auf den Schreibtisch. Statt eines einzelnen Schauplatzes setzt das Modell auf mehrere kleine, detailreiche Ausschnitte aus der Spielwelt, die sich sowohl zum Bauen als auch zum Ausstellen eignen. Damit richtet sich das Set vor allem an Fans, die die ikonischen Landschaften des Spiels in physischer Form erleben möchten.

Vielen Dank an LEGO für die Bereitstellung des Testmusters.

Eigenschaften des Sets:

Das Set umfasst insgesamt 797 Teile und ist für Baumeister ab 12 Jahren konzipiert. Im Mittelpunkt stehen fünf unterschiedliche Mini-Biome, die jeweils typische Umgebungen aus Minecraft darstellen:

ein Berg-Biom mit Tropfsteinhöhle, Amethyst-Geode und Wasserfall,

ein Blumenwald mit Höhle, Lava und Goldvorkommen,

Pilzfelder inklusive Korallenriff und Schiffswrack,

eine Wüstenlandschaft mit Tempel, Kakteen und Schatztruhe,

eine Savanne mit Plünderer-Außenposten, Bäumen und Strandabschnitt.

Jedes dieser Biome ist als eigenständiges Modul gestaltet und kann herausgenommen oder individuell arrangiert werden. Ergänzt wird das Set durch fünf Mikrofiguren: Steve, ein Creeper, eine Pilzkuh, ein Wüstenzombie und ein Plünderer. Diese Figuren greifen bekannte Elemente aus dem Spiel auf und tragen zur Wiedererkennbarkeit der Szenen bei.

Ein besonderes Feature ist der umdrehbare Hintergrund, der zwischen Tag- und Nachtdarstellung wechselt und so unterschiedliche Stimmungen erzeugt. Insgesamt kombiniert das Set Spiel- und Ausstellungsaspekte, wobei der Fokus klar auf der detailgetreuen Miniaturdarstellung der verschiedenen Biome liegt.

Bezeichnung Mini-Biome Art.-Nummer 21589 Teileanzahl 797 Alter 12+ Veröffentlichung Januar 2026 UVP 59,99 € Minifiguren nein, aber 5 Mikrofiguren Sticker enthalten? Nein Bedruckte Steine? Ja Anleitung gedruckt und via App Bauzeit 70 bis 120 Minuten

Über Lego:

LEGO A/S ist ein dänischer Spielwarenhersteller, der seit 1932 mit seinen ikonischen Klemmbausteinen Kreativität und Bauspaß in alle Altersgruppen bringt. Das Unternehmen bietet heute eine breite Palette an Themenwelten, die von realistischen Stadtszenen (LEGO City) über fantasievolle Abenteuer (LEGO NINJAGO, LEGO Friends) bis hin zu lizenzierten Marken wie Star Wars™, Harry Potter™ oder Disney™ reichen. Technisch orientierte Baumeister finden in LEGO Technic komplexe Modelle mit realistischen Funktionen, während LEGO Architecture berühmte Bauwerke im Miniaturformat nachbildet. Für jüngere Kinder gibt es LEGO DUPLO, und mit LEGO Ideas werden Fan-Entwürfe zu offiziellen Sets. Ergänzt wird das Sortiment durch Sammlerlinien wie LEGO Icons oder BrickHeadz sowie digitale Spiele, Filme und Freizeitparks unter der Marke LEGOLAND.

Über Minecraft:

Minecraft ist ein Sandbox-Videospiel, in dem Spieler eine prozedural generierte Welt aus würfelförmigen Blöcken erkunden, abbauen und gestalten können. Im Überlebensmodus sammelt man Ressourcen, baut Werkzeuge, errichtet Schutzbauten und verteidigt sich gegen Monster. Im Kreativmodus stehen unbegrenzt Materialien zur Verfügung, um frei und ohne Gefahren zu bauen und zu experimentieren. Die offene Spielwelt bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten – von einfachen Hütten bis zu komplexen Maschinen – und wird durch Mods, Server und Community-Inhalte stetig erweitert. Seit seiner Veröffentlichung 2011 hat sich Minecraft zu einem der meistverkauften und einflussreichsten Spiele der Welt entwickelt.

Verpackung und Inhalt:

Das Set LEGO Minecraft 21589 – Mini-Biome kommt in einer Umverpackung im charakteristischen LEGO-Minecraft-Design. Auf der Vorderseite wird ein Bild des aufgebauten LEGO-Modells gezeigt. Auf der Rückseite finden sich eine Darstellung mit dem alternativen Hintergrund sowie Detaildarstellungen der einzelnen Biome.

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In der Verpackung finden sich neben der gedruckten Bauanleitung sieben Papiertüten mit den Einzelteilen. In beiden findet sich jeweils eine weitere kleine Papiertüte mit den besonders kleinen Steinen. Zur Verbesserung der Nachhaltigkeit hat LEGO Ende letzten/Anfang dieses Jahres mit dem Wechsel von Plastik- zu Papiertüten begonnen.

Der Bauprozess:

In der beiliegenden Bauanleitung wird der Aufbau des Sets LEGO Minecraft 21589 – Mini-Biome sehr detailliert dargestellt und kleinschrittig beschrieben. Darüber hinaus kann man auch auf die LEGO-Builder-App (iOS und Android) zurückgreifen. Hier finden sich noch detaillierte Anleitungen, in denen man auch jede Ansicht beliebig drehen kann.

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Der Aufbau ist entsprechend der sieben Papiertüten in sieben Baustufen unterteilt. Die fünf Mikrofiguren sind dabei den entsprechenden Biomen zugeordnet.

In der ersten Baustufe bauen wir zunächst die Grundbasis des Modells auf. Diese bietet nachher einen stabilen Halt für die Biome ohne, dass diese zu fest aufgesetzt werden. Zudem gibt es eine Nut zur Aufnahme des Hintergrundbilds.

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Im zweiten Schritt folgt das erste Biom. Das Bergbiom bietet eine Tropfsteinhöhle, eine Amethyst-Geode und einen Wasserfall. Zudem liegt eine Mikrofigur von Steve bei.

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Danach geht es mit dem Blumenwald-Biom weiter. Unter diesem verbirgt sich eine Höhle mit Lavafall. An der rechten Seite beginnt eine Wasserfläche, die sich bis zum letzten Biom weiterführen wird. Eine Mikrofigur eines Creepers rundet diesen Schritt ab.

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Nun folgt das Pilzfelder-Biom samt Pilzbäumen. Unter der Wasseroberfläche setzt sich der Meeresgrund fort und zeigt ein Korallenriff sowie ein Schiffswrack. Passend zum Theme folgt hier die Mikrofigur der Pilzkuh.

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Im fünften Schritt folgt das Wüsenbiom. Dieses besitzt einen Wüstentempel mit Kakteen und einer Truhe und auch das Meer setzt sich fort. Auf dem Meeresgrund findet sich hier ein weiteres Korallenriff. Als vierte Mikrofigur bauen wir das Wüsenzombie.

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Das letzte Biom ist das Savannen-Biom. Hier finden wir einen Plünderer-Außenposten, eine weitere Höhle, Bäume, ein Kürbis, etwas Lava und ein Strand an dem unser Meer endet. Passend zum Außenposten haben wir hier natürlich eine Mikrofigur eines Plünderers.

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Um unserer Modell fertig zustellen fehlt nur noch der Hintergrund. dieser bietet eine Tag- und eine Nachtseite. Je nachdem, wie wir diesen montieren, ändert sich die Tageszeit in unserem Modell.

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Da wir hier überwiegend mit 1er-Steinen arbeiten, ist der gesamte Aufbau deutlich filigraner und man muss mit dem richtigen Fingerspitzengefühl und mit der gebotenen Maß an Sorgfalt arbeiten. Die Altersempfehlung von 12+ ist hier durchaus angemessen, damit auch die kleinen Baumeister die nötige Ruhe mitbringen. Darüber hinaus handelt es sich hier auch mehr um eine Deko- als ein Spielmodell. Grade jüngere Kinder könnten hier von der Gesamtgröße etwas enttäuscht sein, da man eine Auge für die vielen verborgenen Details mitbringen muss.

Gestaltung und Qualität:

Wie man es von LEGO kennt, ist die Qualität der Bausteine und die Passgenauigkeit hervorragend, hier besteht für Kinder manchmal eher das Problem, dass sie etwas Hilfe zum richtigen Festdrücken benötigen. Das Set überträgt die Optik von Minecraft gelungen in eine LEGO-Miniaturwelt. Die Detaillierung und Ausgestaltung der Biome ist hervorragend und bietet viele verborgene Details. Es ist schon faszinierend, wie wenige kleine Bausteine erforderlich sind, um ikonische Objekte der Minecraftwelt darzustellen. Auf Sticker wird vollständig verzichtet, alle kleinen Bauelemente mit Dekoren sind mit einem sauberen Druck versehen. Grundsätzlich sind die fünf Biome durchaus in der idealen Reihenfolge angeordnet, was die Modellübergänge betrifft. Das erste und letzte Biom besitzen jeweils auf der äußeren Seite den höchsten Punkt. Prinzipiell könnte man das dritte und vierte Biom in der Reihenfolge tauschen und so den schönen Verlauf der Landschaft beibehalten.

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Der Tag-/Nachtwechsel

Die Rückwand besitzt auf einer Hälfte einen Nacht- und auf der anderen Hälfte einen Taghimmel. Da sie nur aufgesteckt ist, kann man sie leicht drehen und so einen Tag-/Nachtwechsel bei unseren Mini-Biomen realisieren. Ein schönes Detail, dass die Detaillierung der Landschaft abrundet.

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Fazit:

Mit dem Set LEGO Minecraft 21589 – Mini-Biome liefert LEGO eine kompakte, aber überraschend detailreiche Interpretation der Welt von Minecraft. Der Fokus liegt klar auf der Präsentation: Die fünf modularen Biome fangen die Vielfalt der Vorlage gelungen ein und überzeugen durch zahlreiche kleine Bautechniken und liebevolle Details, die Fans sofort wiedererkennen dürften.

Der Bauprozess gestaltet sich durch die vielen kleinen Elemente stellenweise filigran, bleibt aber dank klar strukturierter Anleitung jederzeit nachvollziehbar. Die Altersempfehlung von 12+ wirkt daher angemessen. Positiv fällt zudem der Verzicht auf Sticker zugunsten bedruckter Teile auf, was die Wertigkeit des Sets unterstreicht.

Spielerisch ist das Modell eher eingeschränkt und richtet sich primär an Sammler und Fans, die ihre Begeisterung für Minecraft dekorativ ausdrücken möchten. Gerade hier punktet das Set mit seiner modularen Bauweise und dem umdrehbaren Tag-/Nacht-Hintergrund, der für zusätzliche Abwechslung sorgt.

Unterm Strich ist das Mini-Biome-Set vor allem ein gelungenes Display-Modell mit hohem Wiedererkennungswert und viel Liebe zum Detail. Wer eine kompakte, vielseitige Darstellung der Minecraft-Welt sucht und Freude an feineren Bauarbeiten hat, bekommt hier ein stimmiges Gesamtpaket. Preislich liegt es mit einem UVP von 59,99 € eher im gehobenen Segment und sollte hier mehr mit der Architecture-Serie, als den anderen Minecraft-Sets verglichen werden.

Das Baustein-Set LEGO Minecraft 21589 – Mini-Biome wurde Game2Gether von LEGO für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.