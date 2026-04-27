LEGO Minecraft 21588 Der Fuchs im Test

Mit der Verbindung aus digitaler und physischer Spielwelt hat sich LEGO in den letzten Jahren ein starkes Standbein aufgebaut, insbesondere mit der Reihe rund um Minecraft. Die ikonische Klötzchenoptik des Spiels passt nahezu perfekt zum klassischen Klemmbaustein-Prinzip. Sets wie LEGO Minecraft 21588 – Der Fuchs richten sich dabei nicht nur an jüngere Baumeister, sondern auch an Fans, die ihre Begeisterung für das Spiel stilvoll im Regal präsentieren möchten. Mit einem Fokus auf eine der bekanntesten Kreaturen aus der Minecraft-Welt verspricht dieses Set sowohl Bau- als auch Spielspaß und eine ordentliche Portion Display-Charme.

Vielen Dank an LEGO für die Bereitstellung des Testmusters.

Eigenschaften des Sets

Das Set LEGO Minecraft 21588 – Der Fuchs umfasst insgesamt 497 Teile und richtet sich an Baumeister ab 10 Jahren. Im Mittelpunkt steht eine detailreiche, baubare Version des bekannten Fuchses aus Minecraft, die durch ihren vergleichsweise großen Maßstab sofort ins Auge fällt. Anders als viele kleinere Sets der Reihe setzt dieses Modell stärker auf Präsentation und Beweglichkeit als auf klassische Spielszenarien.

Die Figur selbst ist vollständig beweglich: Beine, Kopf und Hals lassen sich flexibel positionieren, wodurch unterschiedliche Posen möglich sind. Besonders hervorzuheben ist der kreative Mechanismus für die Augen, durch ein einfaches Umdrehen des Augenelements können diese geöffnet oder geschlossen dargestellt werden. So lässt sich der Fuchs entweder wachsam sitzend, neugierig stehend oder eingerollt schlafend inszenieren.

Neben der Figur enthält das Set kleinere Details aus dem Spiel, darunter typische Nahrung des Fuchses wie Beeren und ein Ei. Diese Elemente unterstreichen die Nähe zur Vorlage aus Minecraft und tragen zur Authentizität bei. Wie für viele LEGO-Easter-Eggs üblich verbergen sich diese nach dem Bau im Inneren.

Auch technisch geht das Set mit der Zeit: Über die LEGO Builder App stehen digitale Bauanleitungen zur Verfügung, inklusive 3D-Ansichten und Fortschrittsverfolgung. Das sorgt für ein zugängliches Bauerlebnis, gerade für jüngere Nutzer.

Mit einer Größe von rund 12 cm Höhe, 6 cm Breite und 24 cm Tiefe eignet sich das Modell sowohl zum Spielen als auch als dekoratives Element im Gaming-Setup. Insgesamt positioniert sich das Set klar zwischen Spielzeug und Ausstellungsstück, ein Ansatz, der vor allem Fans der Marke und des Spiels ansprechen dürfte.

Bezeichnung Der Fuchs Art.-Nummer 21588 Teileanzahl 497 Alter 10+ Veröffentlichung Januar 2026 UVP 44,99 € Minifiguren Nein Sticker enthalten? Nein Bedruckte Steine? Nein Anleitung gedruckt und via App Bauzeit 50 bis 90 Minuten

Über Lego

LEGO A/S ist ein dänischer Spielwarenhersteller, der seit 1932 mit seinen ikonischen Klemmbausteinen Kreativität und Bauspaß in alle Altersgruppen bringt. Das Unternehmen bietet heute eine breite Palette an Themenwelten, die von realistischen Stadtszenen (LEGO City) über fantasievolle Abenteuer (LEGO NINJAGO, LEGO Friends) bis hin zu lizenzierten Marken wie Star Wars™, Harry Potter™ oder Disney™ reichen. Technisch orientierte Baumeister finden in LEGO Technic komplexe Modelle mit realistischen Funktionen, während LEGO Architecture berühmte Bauwerke im Miniaturformat nachbildet. Für jüngere Kinder gibt es LEGO DUPLO, und mit LEGO Ideas werden Fan-Entwürfe zu offiziellen Sets. Ergänzt wird das Sortiment durch Sammlerlinien wie LEGO Icons oder BrickHeadz sowie digitale Spiele, Filme und Freizeitparks unter der Marke LEGOLAND.

Über Minecraft

Minecraft ist ein Sandbox-Videospiel, in dem Spieler eine prozedural generierte Welt aus würfelförmigen Blöcken erkunden, abbauen und gestalten können. Im Überlebensmodus sammelt man Ressourcen, baut Werkzeuge, errichtet Schutzbauten und verteidigt sich gegen Monster. Im Kreativmodus stehen unbegrenzt Materialien zur Verfügung, um frei und ohne Gefahren zu bauen und zu experimentieren. Die offene Spielwelt bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten – von einfachen Hütten bis zu komplexen Maschinen – und wird durch Mods, Server und Community-Inhalte stetig erweitert. Seit seiner Veröffentlichung 2011 hat sich Minecraft zu einem der meistverkauften und einflussreichsten Spiele der Welt entwickelt.

Verpackung und Inhalt

Das Set LEGO Minecraft 21588 – Der Fuchs kommt in einer Umverpackung im charakteristischen LEGO-Minecraft-Design. Auf der Vorderseite wird ein Bild des aufgebauten LEGO-Modells gezeigt. Auf der Rückseite finden sich eine Darstellung der verschiedenen Anpassungsoptionen sowei eine bemaßte Darstellung.

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In der Verpackung finden sich neben der gedruckten Bauanleitung fünf Papiertüten mit den Einzelteilen. In diesen findet sich jeweils eine weitere kleine Papiertüte mit den besonders kleinen Steinen. Zur Verbesserung der Nachhaltigkeit hat LEGO Ende letzten/Anfang dieses Jahres mit dem Wechsel von Plastik- zu Papiertüten begonnen.

Der Bauprozess

In der beiliegenden Bauanleitung wird der Aufbau des Sets LEGO Minecraft 21588 – Der Fuchs sehr detailliert dargestellt und kleinschrittig beschrieben. Darüber hinaus kann man auch auf die LEGO-Builder-App (iOS und Android) zurückgreifen. Hier finden sich noch detaillierte Anleitungen, in denen man auch jede Ansicht beliebig drehen kann.

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Der Aufbau ist entsprechend der fünf Papiertüten in fünf Baustufen unterteilt.

Im ersten Schritt beginnen wir mit einer Seite des Körpers. Durch 90°-Verbindungen gelingt es dabei, die glatten äußeren Flächen zu realisieren. Als kleines Easter-Egg befinden sich versteckt im Körper zwei kleine Container mit einer Beere und einem Ei, der in Minecraft typischen Nahrung für einen Fuchs.

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Im zweiten Schritt verfollständigen wir den Körper. Das Äußere besteht dabei komplett aus Fliesenelementen und besitzt so eine komplett glatte Oberfläche. Die Farbkombination der einzelnen Elemente sorgt dabei für eine Optik, die sehr nah an der Pixeloptik des Spiels ist.

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Der nächste Schritt verleiht dem Fuchs seinen Schwanz und die Beine. Dank der Nutzung von Technic-Verbindern ist der Schwanz drehbar gelagert. Die Beine sind passend zur Ingamedarstellung sehr kurz und lassen sich nur an einem Gelenk bewegen.

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Der Kopf teilt sich auf zwei Schritte auf. Zunächst bauen wir den Bereich samt der Ohren. Sowohl links und rechts als auch an der Rückseite finden wir eine Öffnung für eine Technic-Stange. So können wir den Kopf in verschiedenen Ausrichtungen montieren.

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Im letzten Schritt vervollständigen wir den Kopf mit der Nase und dem drehbaren Augenelement.

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Wie bei den meisten LEGO-Sets ist die Altersempfehlung recht hoch angesetzt. Die achtjährige Tochter des Autors (geübte LEGO-Baumeisterin) konnte das Set problemlos alleine aufbauen. Die Anleitung stellt die Montage gut verständlich und kleinschrittig dar. Dank der großen Beweglichkeit des fertigen Modells ist der Fuchs mehr als nur ein Deko-Modell, da er auch einiges an Spielwert bietet. Darüber hinaus ist er auch sehr robust aufgebaut.

Gestaltung und Qualität

Wie man es von LEGO kennt, ist die Qualität der Bausteine und die Passgenauigkeit hervorragend, hier besteht für Kinder manchmal eher das Problem, dass sie etwas Hilfe zum richtigen Festdrücken benötigen. Auch die Farbtreue der einzelnen Elemente zueinander ist sehr gut. Das Set überträgt die Optik und Gestalt eines Minecrafttieres gelungen in die Welt der LEGO-Steine. Die durchgängige Verwendung von Fliesenelementen für die Oberflächen des Modells passt sehr gut zur glatten Ingame-Optik und die Farbkombination sorgt für den passenden Pixel-Look. Insgesamt wird der LEGO-Fuchs mit Blick auf die Oberfläche detaillierter und durch die sehr kleinen Beine etwas comichafter.

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Beweglichkeit/Anpassung der Posen

Der Fuchs bietet einige bewegliche Elemente. Schwanz und Kopf sind drehbar gelagert. Zudem kann man den Kopf in drei Ausrichtungen montieren: Mit dem Blick nach vorne sowie nach links und rechts. Auch die Beine können sich am oberen Gelenk bewegen lassen. So kann unser Fuchs sitzen, liegen, stehen, den Kopf zur Seite legen und noch viel mehr. So kann man den Fuchs zum einen in der gewünschten Pose platzieren, man kann aber auch durchaus interaktiv mit ihm spielen.

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Fazit

Mit LEGO Minecraft 21588 – Der Fuchs liefert LEGO ein rundes Gesamtpaket ab, das sich klar zwischen Spielset und Display-Modell positioniert. Besonders die gelungene Umsetzung der Vorlage aus Minecraft überzeugt: Die blockige Optik wurde stimmig in die Welt der Klemmbausteine übertragen und durch clevere Bautechniken sinnvoll ergänzt.

Stärken des Sets liegen vor allem in der hohen Beweglichkeit und den vielseitigen Darstellungsmöglichkeiten. Der drehbare Kopf, die variablen Posen sowie das einfache, aber effektive Augensystem sorgen dafür, dass der Fuchs sowohl beim Spielen als auch im Regal eine gute Figur macht. Auch der Bauprozess ist abwechslungsreich gestaltet und dank klarer Anleitung sowohl für Einsteiger als auch jüngere Baumeister gut machbar. Anmerken muss man hier jedoch, dass klassische Spielfunktionen oder zusätzliche Figuren fehlen, wodurch der Fokus stark auf dem Modell selbst liegt. Wer ein klassisches Spielset mit umfangreicher Interaktion erwartet, könnte hier etwas weniger Abwechslung finden.

Unterm Strich richtet sich das Set daher besonders an Minecraft-Fans, die ein dekoratives Modell mit leichtem Spielwert suchen. Für den aufgerufenen Preis bietet der Fuchs eine überzeugende Mischung aus Bauerlebnis, Optik und Präsentationswert und ist damit eine klare Empfehlung für alle, die ihre Leidenschaft für Minecraft auch abseits des Bildschirms zeigen möchten. Der UVP von 44,99 € orientiert sich im passenden Preissegment, der übliche Handelspreis liegt nochmals tiefer, was dem Preis-Leistungsverhältnis sehr positiv zu Gute kommt.

Das Baustein-Set LEGO Minecraft 21588 – Der Fuchs wurde Game2Gether von LEGO für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.