LEGO Batman zeigt neue Bathöhle mit 100 Anzügen & Batmobilen

Warner Bros. Games hat ein neues Entwickler-Video zu LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters veröffentlicht. Im Fokus steht die ikonische Bathöhle, die im kommenden Spiel als zentrale Schaltstelle für Spieler dient und umfassend neu gestaltet wurde.

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Die Bathöhle als lebendige Operationszentrale

In dem aktuellen Entwickler-Tagebuch gewährt Jonathan Smith, Strategic Director bei TT Games, detaillierte Einblicke in die Funktion der Bathöhle. Sie dient nicht nur als Basis, sondern entwickelt sich dynamisch mit dem Spielfortschritt weiter.

Mit jeder abgeschlossenen Mission erweitert sich das unterirdische Hauptquartier unter Wayne Manor, wodurch neue Bereiche, Funktionen und Inhalte freigeschaltet werden. Die Bathöhle wird damit zu einem zentralen Bestandteil der Spielerfahrung.

Über 100 Anzüge aus Batmans Geschichte

Ein Highlight des Spiels ist die umfangreiche Sammlung an Batanzügen. Insgesamt stehen über 100 Outfits für spielbare Charaktere zur Verfügung, darunter zahlreiche Varianten für Batman und seine Verbündeten.

Die Auswahl reicht vom klassischen Look aus Detective Comics #27 aus dem Jahr 1939 bis hin zum modernen Design aus The Batman. Damit deckt das Spiel nahezu die gesamte Geschichte des Dunklen Ritters ab und bietet Fans eine große Bandbreite an ikonischen Designs.

Legendäre Fahrzeuge in LEGO-Form

Auch Batmans berühmte Fahrzeuge spielen eine zentrale Rolle. Die Bathöhle fungiert als Garage für eine Vielzahl detailgetreu nachgebauter Modelle aus LEGO-Steinen.

Zu den enthaltenen Fahrzeugen gehören unter anderem:

Das klassische Batmobil aus der Batman

Das düstere Modell aus Batman

Das markante Design aus Batman Forever

Der robuste Tumbler aus The Dark Knight Trilogie

Diese Vielfalt ermöglicht es Spielern, die Entwicklung der ikonischen Fahrzeuge hautnah nachzuvollziehen.

Individualisierung und Gameplay-Features

Neben der Präsentation von Anzügen und Fahrzeugen bietet die Bathöhle zahlreiche Gameplay-Funktionen. Spieler können Geräte verbessern, Trophäen ausstellen und Fallakten am Batcomputer analysieren.

Darüber hinaus lässt sich die Umgebung individuell gestalten, von LEGO-Möbeln bis hin zu persönlichen Trainingsgeräten. Diese Anpassungsmöglichkeiten verleihen der Bathöhle eine persönliche Note und machen sie zu mehr als nur einem Hub-Bereich.

Mit der neu gestalteten Bathöhle setzt LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters auf eine Mischung aus Nostalgie, Fanservice und modernen Gameplay-Elementen. Das Spiel verspricht, die Geschichte des Dunklen Ritters in einer detailreichen LEGO-Welt erlebbar zu machen.