Honkai Star Rail bekommt Anime in Zusammenarbeit mit MAPPA

Während Fans noch auf den Anime zu Genshin Impact warten, könnte ein anderes Spiel von HoYoverse schneller liefern: Honkai Star Rail erhält offiziell ein Anime-Projekt. Im Rahmen eines Livestreams wurde bereits ein rund dreiminütiger Concept-Trailer veröffentlicht. Auch wenn es sich noch nicht um ein fertiges Projekt handelt, zeigt das Video eindrucksvoll, in welche Richtung die Umsetzung gehen könnte. Die Animationen wirken hochwertig und lassen auf eine ambitionierte Produktion schließen.

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Hochkarätiges Team hinter dem Projekt

Für die Umsetzung arbeitet HoYoverse mit dem renommierten Studio MAPPA zusammen, das bereits für zahlreiche bekannte Anime verantwortlich ist. Die Regie übernimmt Yuzuru Tachikawa, der unter anderem durch Death Parade bekannt wurde. Im Trailer stehen mehrere bekannte Figuren aus dem Spiel im Mittelpunkt. Besonders viel Aufmerksamkeit bekommt die Figur Kafka, die bei Fans sehr beliebt ist. Auch Charaktere wie Blade, Firefly und der Trailblazer sind zu sehen und deuten darauf hin, dass das Projekt die Welt und Story des Spiels weiter ausbauen könnte.

Noch viele Fragen offen

Da es sich aktuell um ein Konzept handelt, ist unklar, wann und in welcher Form der Anime erscheinen wird. Dennoch zeigt die Ankündigung, dass HoYoverse seine Marken weiter ausbauen möchte. Für Fans von Honkai Star Rail ist das auf jeden Fall ein vielversprechender Ausblick.