Honkai Star Rail 4.2: Jubiläums-Update mit neuen Figuren, Story & Events

Die globale Marke für interaktive Unterhaltung HoYoverse hat mit Version 4.2 ein besonders umfangreiches Update für ihr Sci-Fi-Rollenspiel Honkai: Star Rail angekündigt. Unter dem Titel „So lachten die Massen unaufhörlich“ erscheint die neue Version am 22. April und bringt neben einer Weiterführung der Story auch neue Charaktere, Gameplay-Mechaniken sowie zahlreiche Events zum dritten Jubiläum des Spiels.

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Phantasmond-Spiele im Mittelpunkt der neuen Story

In Version 4.2 rücken die Phantasmond-Spiele stärker denn je ins Zentrum der Handlung. Durch massiv erhöhte Belohnungen zieht das Event Aufmerksamkeit aus dem gesamten Universum auf sich, wodurch der Wettbewerb deutlich intensiver wird. Der Gewinner hat nichts Geringeres als den Aufstieg zum Äon des Hochgefühls vor sich, ein Ziel, das die Einsätze drastisch erhöht.

Die Geschichte führt Spieler nach Seafeld City, einem idyllischen Urlaubsort, der zum Schauplatz einer großen öffentlichen Debatte wird. Eingeladen von der einflussreichen Medienmogulin Füllwunsch, treffen sich dort zahlreiche Teilnehmer, um über die Zukunft der Phantasmond-Spiele zu diskutieren. Doch hinter der scheinbar offenen Diskussion verbirgt sich ein Netz aus Intrigen, Manipulation und strategischen Machtspielen.

Der Trailblazer gerät dabei zunehmend ins Visier verschiedener Fraktionen. Zwischen politischem Druck, versteckten Fallen und neuen Allianzen gilt es, die Kontrolle zu behalten und gleichzeitig die drohende Krise abzuwenden.

Neue spielbare 5-Sterne-Charaktere

Ein zentrales Highlight von Version 4.2 sind zwei neue 5-Sterne-Figuren, die das Gameplay entscheidend erweitern:

Silberwolf St. 999

Die bekannte Figur erscheint in einer neuen, extrem mächtigen Form. Als „God-Mode-Spielerin“ nutzt sie fortgeschrittene Hackerfähigkeiten, um das Schlachtfeld zu manipulieren. Durch das Sammeln von „Verstecktem MMR“ aktiviert sie ein spezielles Bonuslevel, in dem sie Items erschaffen kann, die sowohl Verbündeten als auch ihr selbst taktische Vorteile verschaffen. Zusätzlich kann sie Gegner mit einem massiven Laserangriff treffen und sogar außerhalb der aktiven Teamaufstellung unterstützend eingreifen, um Verbündete vor Kontrolleffekten zu schützen.

Evanescia

Die mysteriöse Beobachterin bringt einen ganz anderen Spielstil mit. Sie sammelt kontinuierlich „Verdiente Leistung“, wodurch sich ihr Schaden stetig erhöht. Ihre Fähigkeiten ermöglichen zusätzliche Angriffe und Energie-Regeneration, was sie zu einer konstant starken Schadensquelle macht. Gleichzeitig werden im Verlauf der Story weitere Geheimnisse über ihre Herkunft und Motivation enthüllt.

Auch der Trailblazer selbst erhält mit dem Pfad des Hochgefühls neue Fähigkeiten. Mit einer wandelbaren Waffe, vom Lichtschwert bis hin zu Nunchaku, kann er flexibel auf unterschiedliche Kampfsituationen reagieren und das Team aktiv unterstützen.

Jubiläums-Events und großzügige Belohnungen

Zum dritten Geburtstag von Honkai: Star Rail hat HoYoverse eine Vielzahl an Aktionen vorbereitet:

„Feierliche Geschenke“: Spieler erhalten durch tägliches Einloggen insgesamt 20 kostenlose Ziehungen

Jubiläum am 26. April: 1.600 Stellare Jade als Geschenk sowie persönliche Grußkarten von Gefährten

Shop-Updates: Rückkehr beliebter 5-Sterne-Charaktere wie Huohuo und Robin

Goldener Gefährtengeist: Ermöglicht den gezielten Austausch eines Wunsch-Charakters

Bonus-Reset: Doppelte Belohnungen bei Erstaufladungen werden zurückgesetzt

Zusätzlich gibt es exklusive Online-Events wie „Ahas Wahl, die die Welt mit Freude entfacht“, bei denen Spieler Preise gewinnen können – darunter besondere Sammlerstücke und thematische Belohnungen.

Auch weltweit wird gefeiert: In Städten wie Tokio, Seoul und Los Angeles sind verschiedene Events, Kooperationen und Community-Aktionen geplant.

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Neue Spielmodi und Gameplay-Erweiterungen

Version 4.2 bringt nicht nur neue Inhalte, sondern erweitert auch bestehende Systeme:

Kosmisches Datenroaming: Spieler können ihre besten Momente teilen und sich als Content Creator etablieren

Währungskrieg-Update: Neue strategische Möglichkeiten und mehr Spieltiefe

Kosmikon-Kollektiv 2.0: Neue Karten, Würfelmechaniken und Team-Herausforderungen

Weitere Events: „Große Express-Renovierung“ und „Schatzsuche im Lager“ sorgen für zusätzliche Abwechslung

Diese Neuerungen verbessern nicht nur die Langzeitmotivation, sondern bieten auch neue Wege, mit anderen Spielern zu interagieren und Belohnungen zu verdienen.

Blick in die Zukunft: Animationsprojekt angekündigt

Ein weiteres Highlight ist das neue Animationsprojekt, das in Zusammenarbeit mit MAPPA entsteht. Mit dem Konzept-Trailer „Tod am Nachmittag“ wurde ein erster Einblick gegeben, der die erzählerische Tiefe des Universums weiter ausbauen soll.

Mit Version 4.2 liefert HoYoverse eines der bisher umfangreichsten Updates für Honkai: Star Rail. Die Kombination aus intensiver Story, neuen Charakteren, erweiterten Gameplay-Systemen und großzügigen Jubiläumsbelohnungen macht das Update zu einem echten Meilenstein für Fans des Spiels.