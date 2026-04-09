Halo Campaign Evolved könnte im Juli erscheinen

Nach längerer Funkstille gibt es neue Hinweise zum möglichen Release von Halo: Campaign Evolved, dem Remake des Originals Halo Combat Evolved aus dem Jahr 2001. Aktuelle Gerüchte deuten darauf hin, dass das Spiel am 28. Juli 2026 erscheinen könnte. Erste Hinweise stammen aus Social-Media-Analysen, Händlerumfragen sowie einer Altersfreigabe aus Südkorea. Zusätzlich passt das Datum auffällig gut zu einer laufenden Promo-Aktion mit Fanta, die offenbar zeitlich mit dem möglichen Release abgestimmt sein könnte.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Halo Early Access im Gespräch

Neben dem Release-Datum wird auch über einen früheren Zugang ab dem 23. Juli spekuliert. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus. Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, erscheint Halo: Campaign Evolved nicht nur für Xbox Series X|S und PC, sondern auch für PlayStation 5. Das würde den Trend fortsetzen, ehemals exklusive Xbox-Marken breiter verfügbar zu machen. Ein Release im Juli würde gut ins Gesamtbild passen. Große Titel wie Fable oder Gears of War E-Day sind aktuell für Herbst 2026 geplant, sodass Halo den Sommer-Slot besetzen könnte.

Noch ist nichts offiziell bestätigt, doch die Hinweise verdichten sich zunehmend.