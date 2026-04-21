GTA VI und das Milliardengeschäft mit virtuellem Geld

Mitte April 2026 sind interne Zahlen von Rockstar Games durchs Netz gegangen. Das Datenleck offenbart die Finanzen von September 2025 bis April 2026. Und was darin steht, dürfte auch Branchen-Insider ins Staunen versetzen.

GTA Online, der Multiplayer-Modus eines inzwischen 13 Jahre alten Spiels, bringt laut diesen Daten im Schnitt täglich 1,3 Millionen Dollar Umsatz ein. Allein durch den Verkauf der Shark Cards und der GTA+-Abos. Das sind hochgerechnet knapp 500 Millionen Dollar in sieben Monaten. Für einen Modus, der seit Jahren kein großes Update mehr erhalten hat.

Der Gesamtumsatz des GTA-V-Universums liegt laut Recherchen von Finance Monthly seit 2013 bei über 10 Milliarden Dollar. Damit ist Grand Theft Auto V das kommerziell erfolgreichste Entertainment-Produkt aller Zeiten. Kein Film, kein Album, kein anderes Spiel hat die Milliarden-Marke je zuvor erreicht. Und jetzt steht der Nachfolger vor der Tür.

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Shark Cards, GTA-Dollar und das Einbahnstraßenprinzip

Das Geschäftsmodell von GTA Online ist simpel gestrickt. Spieler kaufen mit echtem Geld sogenannte Shark Cards. Diese werden in GTA-Dollar umgewandelt, eine virtuelle Währung, mit der man im Spiel Autos, Immobilien oder Waffen kaufen kann. Die Preise reichen von 2,50 Euro für 100.000 GTA-Dollar bis hin zu 75 Euro für acht Millionen. Entscheidend ist, dass man GTA-Dollar nicht zurück in echtes Geld tauschen kann. Das Geld fließt also nur in eine Richtung.

Seit 2019 gibt es mit dem Diamond Casino & Resort in GTA auch ein virtuelles Spielcasino mit Black Jack, Roulette, Poker und Slot Machines. Rockstar hat für Deutschland eine Ausnahme gemacht: Jetons kann man hier ausschließlich mit erspielten GTA-Dollar kaufen, nicht mit dem Guthaben von Shark Cards. Eine Vorsichtsmaßnahme, die direkt auf das deutsche Glücksspielrecht reagiert. In mehr als 53 Jurisdiktionen sind die Casinofunktionen zumeist komplett gesperrt.

Rein rechtlich betrachtet ist das alles nicht als Glücksspiel einzuordnen, da man keine Echtgeldpreise gewinnen kann. Faktisch gibt man in GTA aber echtes Geld aus, um am Roulettetisch zu sitzen, dessen Ergebnis Zufall ist. Im regulierten Onlinespiel in Deutschland, wo die Anbieter von der GGL die Lizenz erhalten, müssen die Bedingungen jeder Gewinnaktion offengelegt werden. Wer dort etwa im Casino Bonus ohne Einzahlung nutzt, sieht zuvor genau, wie hoch der Umsatz ist, der zu leisten ist und nach wie vielen Tagen der Bonus verfällt. Eine solche Transparenz fehlt bei einem Kauf von Shark Cards in GTA Online. Wie viel Spielzeit die 75 Euro tatsächlich bringen, ist nicht bekannt.

Rockstar und GTA VI

Mitte November 2026 kommt Grand Theft Auto VI für PlayStation 5 und Xbox Series X|S raus. Den Termin hat Take-Two-CEO Strauss Zelnick im Februar genannt, nachdem er bereits zweimal verschoben wurde. Das Spiel selbst wird 70 bis 80 Dollar kosten. Werbung im Spiel hat Zelnick ausdrücklich ausgeschlossen.

Spannender als das Singleplayer-Spiel für Take-Two dürfte es jedoch sein, was Rockstar mit dem Online-Modus vorhat. Im Sommer 2023 hatte Rockstar das Team hinter den Modding-Plattformen FiveM und RedM übernommen. Anfang 2026 startete der offizielle Cfx Marketplace, Creator können dort gegen echtes Geld eigene Spielinhalte von GTA-V und -VI verkaufen. Bereits Anfang April 2026 wurden vier neue Stellen für eine Creator Plattform ausgeschrieben, die unter anderem Erfahrung mit Roblox, Fortnite und GTA Roleplay verlangen. Die Marschrichtung ist klar. GTA VI soll nicht abgeschlossen sein, sondern eine dauerhafte Einnahmequelle.

Im April 2026 sprach der Medienproduzent HipHopGamer, der nachweislich mit Rockstars Bossen in Kontakt ist, davon, dass durch das UGC-Ökosystem von GTA VI Creator zu Millionären werden könnten. Ob das realistisch ist, lässt sich schwer feststellen. Doch die Infrastruktur dafür baut Rockstar bereits jetzt. Was das für die GTA-VI-Ökonomie bedeutet, lässt sich noch nicht abschätzen. Klar ist nur, dass die Zahlen größer werden, die Systeme komplexer und die Grenzen zwischen Spielen und Bezahlen zunehmend verschwinden.

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4,6 Milliarden Euro für virtuelle Güter in Deutschland

GTA ist kein Einzelfall. Laut dem Verband der deutschen Games-Branche entfielen 2024 rund 4,6 Milliarden Euro des deutschen Gaming-Umsatzes auf In-Game- und In-App-Käufe. Der klassische Spieleverkauf, also der Einzelkauf eines fertigen Produkts, kam nur noch auf 921 Millionen Euro. Mikrotransaktionen machen den Markt. Nicht Spiele.

Die Politik reagiert, aber langsam. Im November 2025 verabschiedete der Bundesrat eine Entschließung, die strengere Regeln für Lootboxen und vergleichbare Zufallsmechaniken fordert. Transparente Darstellung von Gewinnwahrscheinlichkeiten, Altersverifikation beim Kauf, keine Verschleierung realer Kosten durch Ingame-Währungen. Auf europäischer Ebene hat das PEGI-System angekündigt, ab Juni 2026 Spiele mit kostenpflichtigen Zufallsmechaniken auf mindestens PEGI 16 einzustufen.

Wenn Gaming und Glücksspiel sich annähern

Die Parallelen zwischen virtuellen Spielökonomien und klassischem Glücksspiel sind nicht neu. Aber mit GTA VI könnten sie eine neue Dimension erreichen. Wenn Rockstar tatsächlich eine offene Creator-Ökonomie aufbaut, in der Spieler Inhalte erstellen, verkaufen und mit echtem Geld handeln, entstehen Strukturen, die deutlich näher an reale Wirtschaftssysteme heranrücken als alles, was GTA Online bisher geboten hat.

Der regulierte Online-Glücksspielmarkt in Deutschland zeigt, wie Transparenz in digitalen Geldsystemen aussehen kann. Die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) vergibt Lizenzen, überwacht Anbieter und betreibt mit OASIS ein bundesweites Sperrsystem, das 2025 laut offiziellen Angaben 5,2 Milliarden Abfragen verarbeitet hat. Einzahlungslimits, verpflichtende Pausen, klare Bonusbedingungen. Man kann über die Strenge dieser Regeln streiten, besonders da Branchenverbände wie der DOCV die tatsächliche Kanalisierungsrate auf lediglich 20 bis 40 Prozent schätzen. Aber das Grundprinzip steht: Wer Echtgeld einsetzt, hat ein Recht darauf zu wissen, unter welchen Bedingungen.

In der Gaming-Branche gibt es diese Transparenz nicht. Shark Cards tragen keinen Warnhinweis. Gacha-Systeme zeigen in vielen Spielen keine Wahrscheinlichkeiten an. Battle-Pässe erzeugen künstlichen Zeitdruck. Die EU-Verbraucherschutzbehörden haben im März 2025 zwar Leitlinien für In-Game-Währungen veröffentlicht, die unter anderem eine transparente Euro-Angabe und das Verbot erzwungener Überkäufe fordern. Aber diese Leitlinien sind Empfehlungen, keine Gesetze.