Gothic Trilogie kommt 2026 für PlayStation & Xbox

Die Kult-RPG-Reihe Gothic feiert 2026 ihr großes Comeback auf Konsolen. Jetzt stehen auch die konkreten Release-Termine für die drei Originalteile fest.

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Drei Klassiker, drei Termine

Die Neuveröffentlichungen erscheinen einzeln über das Jahr verteilt:

Gothic – 28. Juli 2026

Teil II – 29. September 2026

Teil 3 – 24. November 2026

Jeder Titel wird zum Preis von 29,99 Euro angeboten. Damit steht 2026 ganz im Zeichen von Gothic. Denn zusätzlich erscheint bereits am 5. Juni ein Remake des ersten Teils. Fans bekommen also sowohl eine moderne Neuinterpretation als auch die klassischen Originale. Die Reihe war ursprünglich stark im PC-Bereich verwurzelt und gilt bis heute als europäischer RPG-Klassiker. Auch wenn die Spiele aus heutiger Sicht technisch etwas in die Jahre gekommen sind, bieten sie weiterhin das typische Open-World-Rollenspielgefühl mit viel Freiheit und rauem Charme.

Ein Jahr für Gothic-Fans

Mit Remake und Re-Releases erlebt die Serie aktuell eine echte Wiederbelebung. Für Nostalgiker und RPG-Fans dürfte 2026 damit ein Pflichtjahr werden.