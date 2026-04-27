Gameplay-Trailer zu Yoshi and the Mysterious Book – wir warten gespannt auf Yoshis neugierigstes Abenteuer.

Yoshi schlägt ein neues Kapitel auf: Mit Yoshi and the Mysterious Book erscheint am 21. Mai 2026 ein brandneues Abenteuer exklusiv für Nintendo Switch 2. Ein neuer Trailer gibt jetzt tiefere Einblicke in das charmante Entdeckerspiel, welches Kreativität, Neugier und klassische Yoshi-Action miteinander verbindet.

Im Mittelpunkt steht diesmal kein klassisches Jump’n’Run-Ziel, sondern eine geheimnisvolle Enzyklopädie namens Enzo, die plötzlich vom Himmel fällt und ihr Gedächtnis verloren hat.

Ein sprechendes Buch voller Geheimnisse

Yoshi und seine Freunde staunen nicht schlecht, als das lebendige Buch Enzo auf ihrer Insel landet. Auf seinen Seiten leben unzählige seltsame Kreaturen, doch Enzo kann sich weder an sie noch an deren Geschichten erinnern.

Also liegt es an Yoshi, die farbenfrohen Welten innerhalb der Buchseiten zu erkunden und Enzos Erinnerungen Stück für Stück zurückzubringen. Berge, Täler, Meere und viele weitere Regionen warten auf ihre Entdeckung.

Bekannte Fähigkeiten und ganz neue Tricks

Natürlich setzt das Abenteuer weiterhin auf Yoshis bekannte Talente:

Zunge einsetzen , um Objekte oder Gegner zu verschlucken

, um Objekte oder Gegner zu verschlucken Eier werfen , um Schalter zu aktivieren oder Rätsel zu lösen

, um Schalter zu aktivieren oder Rätsel zu lösen Flatterflug , um weite Abgründe zu überqueren

, um weite Abgründe zu überqueren Stampfattacke, um Geheimnisse im Boden freizulegen

Neu hinzu kommt der Schwanzschwung, mit dem Yoshi Kreaturen auf seinen Rücken befördern kann. Diese Fähigkeit eröffnet zusätzliche Möglichkeiten bei Erkundung und Interaktion.

Forschen statt nur sammeln

Der Fokus liegt klar auf dem Entdecken. Die Spieler sollen mit den Wesen experimentieren, sie beobachten und mehr über sie erfahren. So kann Yoshi Kreaturen kosten, mit Eiern bewerfen oder sie transportieren, um unterschiedliche Reaktionen hervorzurufen.

Jede Forschungstour endet mit einer neuen Erkenntnis: Die entdeckten Wesen können katalogisiert und sogar mit eigenen Namen versehen werden. Wer möchte, lässt sich von Enzo Namensvorschläge geben.

Damit entsteht ein spielerisches Abenteuer, das Kreativität stärker betont als klassische Highscores oder Sammelquoten.

amiibo und weitere Geheimnisse

Wer kompatible amiibo-Figuren scannt, erhält Glyphen und Weissagungen. Diese schalten Hinweise auf bislang unentdeckte Kreaturen frei und helfen beim Füllen des Buches.

Doch Yoshi ist nicht allein auf Expedition: Auch Bowser Jr. und Kamek durchstreifen Enzos Seiten auf der Suche nach einer besonderen Entdeckung – was auf eine größere Geschichte im Hintergrund hindeutet.

Ein ungewöhnlicher neuer Yoshi-Titel

Mit Yoshi and the Mysterious Book scheint Nintendo der Reihe eine frische Richtung zu geben. Statt reinem Jump’n’Run steht diesmal das Staunen, Beobachten und Experimentieren im Mittelpunkt.

Wenn das Konzept aufgeht, könnte Yoshi im Mai eines der kreativsten Nintendo-Abenteuer des Jahres liefern.

Aber jetzt schaut Euch erst einmal selbst den Trailer an:

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Quelle: Nintendo