Forza Horizon 6 zeigt erstes Open-World-Gameplay in Japan

Playground Games hat neue Trailer zu Forza Horizon 6 veröffentlicht und gewährt damit einen ersten Blick auf Gameplay und Setting des kommenden Racers.

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Japan als neue Open World in Forza Horizon 6

Der neueste Teil der Reihe verschlägt das Horizon Festival nach Japan. Spieler können durch blühende Kirschblütenlandschaften rasen oder sich spannende Rennen entlang moderner Hochgeschwindigkeitszüge liefern. Auch ikonische Orte wie der Mount Fuji sind Teil der Spielwelt und bieten abwechslungsreiche Strecken – von verschneiten Gebieten bis hin zu kurvigen Bergstraßen. Zu den gezeigten Fahrzeugen gehören unter anderem ein Nissan GT-R Nismo aus dem Jahr 2024 sowie klassische Modelle wie ein Porsche 911 GT2 von 1995. Neben klassischen Straßenrennen wird es auch Touge-Rennen geben, die besonders auf engen Bergpässen stattfinden und fahrerisches Können verlangen.

Release im Mai, PS5 folgt später

Forza Horizon 6 erscheint am 19. Mai 2026 für Xbox Series X|S und PC. Eine Version für PlayStation 5 ist ebenfalls geplant und soll später im Jahr folgen. Mit dem neuen Setting und frischen Gameplay-Elementen könnte der Titel einen der bislang abwechslungsreichsten Teile der Reihe liefern.