Fortnite: „Save the World“-Koop-Modus jetzt kostenlos spielbar

Der ursprüngliche Koop-Modus von Fortnite ist ab sofort Free-to-Play: „Save the World“ kann nun auf allen Plattformen kostenlos gespielt werden.

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Der Ursprung von Fortnite

„Save the World“ war ursprünglich der Kern von Fortnite, lange bevor der Battle-Royale-Modus den großen Durchbruch brachte. Hier kämpfen Spieler gemeinsam gegen Gegnerwellen und bauen Verteidigungen, um ihre Basis zu schützen. Das Gameplay erinnert an eine Mischung aus Koop-Shooter und Tower-Defense. Mit dem Wechsel zum Free-to-Play-Modell wurde die Kaufoption für den Modus entfernt. Stattdessen ist er nun frei zugänglich für alle Spieler. Wer den Modus zuvor gekauft hat, erhält als Ausgleich verschiedene Ingame-Belohnungen wie Ressourcen und Items.

Verbesserungen zum Neustart

Epic hat den Modus nicht nur kostenlos gemacht, sondern auch überarbeitet:

Überarbeitetes Fortschrittssystem mit vereinfachter XP

Besser ausbalancierte Belohnungen

Eine neue, erkundbare Homebase statt reiner Menüs

Diese Änderungen sollen den Einstieg erleichtern und neue Spieler anziehen.

Fortnite im Wandel

Die Umstellung passt zu einer Phase großer Veränderungen bei Fortnite. Neben neuen Inhalten wurden zuletzt auch Preise angepasst und einige Modi eingestellt. Mit dem kostenlosen Zugang zu Save the World versucht Epic, dem klassischen Modus neues Leben einzuhauchen.