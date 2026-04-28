Final Fantasy XIV Online Evercold angekündigt – neue Saga startet 2027

Square Enix hat die nächste große Erweiterung für Final Fantasy XIV Online vorgestellt. Evercold erscheint im Januar 2027 und läutet die neue „Godless Realms Saga“ ein.

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Neue Story und große Inhalte

Mit Evercold beginnt ein komplett neuer Handlungsbogen. Spieler dürfen sich auf neue Regionen, Städte und zahlreiche Inhalte freuen. Dazu gehören neue Dungeons, Prüfungen, Raids und sogar ein neuer Ultimate-Raid. Auch neue Gegner, Verbündete und Ausrüstung sind Teil der Erweiterung. Eine der größten Neuerungen ist das überarbeitete Kampfsystem. Mit den Modi „Reborn“ und „Evolved“ will Square Enix das Gameplay deutlich verändern. Reborn orientiert sich stärker am bisherigen System, während Evolved den Fokus auf individuelle Klassenidentität legt und neue Spielweisen ermöglicht. Neue Jobs werden ausschließlich im Evolved-Modus spielbar sein.

Evangelion-Crossover angekündigt

Ein besonderes Highlight ist die Zusammenarbeit mit dem Anime Neon Genesis Evangelion. Dabei entsteht eine neue Allianz-Raid-Reihe mit dem Titel „Evangelion: Ghosts of Desire“. Mit Evercold wird das maximale Level von 100 auf 110 erhöht. Darüber hinaus werden zahlreiche Systeme überarbeitet, darunter PvP, Belohnungsstrukturen, das Inventar-System und die Charakteranpassung. Schon vor der Erweiterung erscheinen mehrere Updates. Patch 7.5 bringt neue Story-Inhalte und startet die Vorbereitung auf Evercold. Weitere Updates folgen im Laufe des Jahres mit neuen Quests, Aktivitäten und sogar einem neuen Job.

Perfekter Einstieg für Neueinsteiger von Final Fantasy XIV

Parallel dazu startet ein erweitertes Free-Trial-Angebot, das Zugriff auf frühere Inhalte und mehrere Erweiterungen bietet. Final Fantasy XIV Online: Evercold erscheint im Januar 2027 und dürfte eines der größten Updates in der Geschichte des Spiels werden.