Final Fantasy X wird 25 Jahre alt, Square Enix startet Jubiläumsfeier

Kaum zu glauben, aber wahr: Final Fantasy X feiert in diesem Sommer sein 25-jähriges Jubiläum. Das legendäre Rollenspiel von Square Enix erschien ursprünglich 2001 auf der PlayStation 2 und zählt bis heute zu den beliebtesten Teilen der Reihe.

Jubiläumsseite und erste Produkte enthüllt

Zum Anlass hat Square Enix eine offizielle Website gestartet, die aktuell vor allem auf den japanischen Markt ausgerichtet ist. Dort werden erste Jubiläumsprodukte vorgestellt. Dazu gehören unter anderem:

Plüschfiguren bekannter Charaktere

ein neues Artbook

eine hochwertige Vinyl-Edition des Soundtracks

Gerade die Musik von Final Fantasy X genießt bis heute Kultstatus, weshalb die Vinyl-Ausgabe besonders bei Fans gut ankommen dürfte.

Mehr Ankündigungen wahrscheinlich

Auch wenn bislang nur Merchandise gezeigt wurde, ist davon auszugehen, dass im Laufe der kommenden Monate weitere Aktionen oder Inhalte folgen. Große Spieleankündigungen sind allerdings eher unwahrscheinlich. Das Spiel ist bereits in Form der Final Fantasy X X-2 HD Remaster auf modernen Plattformen verfügbar und weiterhin problemlos spielbar. Final Fantasy X war der erste Teil der Reihe mit vollständiger Sprachausgabe und setzte damals neue Maßstäbe in Präsentation und Storytelling. Die Geschichte rund um Tidus und Yuna gehört bis heute zu den emotionalsten der Serie.

Jubiläum im Juli

Der offizielle Geburtstag fällt auf den 19. Juli 2026. Bis dahin dürfte Square Enix die Feierlichkeiten weiter ausbauen. Für viele Fans ist das Jubiläum vor allem eines: ein nostalgischer Blick zurück auf einen echten Klassiker.