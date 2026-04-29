eufy C15 Mähroboter: Smarte Rasenpflege ohne Begrenzungskabel

Der neue Mähroboter eufy C15 erweitert das Portfolio der Smart-Home-Marke eufy um ein besonders preisattraktives Modell für kleinere bis mittelgroße Gärten. Während etablierte Modelle wie die E-Serie bereits für ihre intelligente Navigation bekannt sind, richtet sich der C15 gezielt an Nutzerinnen und Nutzer, die eine einfache, komfortable und zugleich leistungsfähige Lösung für die automatisierte Rasenpflege suchen.

Mit einem Einstiegspreis von 899 Euro, beziehungsweise 999 Euro inklusive Garage, positioniert sich das Gerät klar im attraktiven Mittelklasse-Segment. Frühentschlossene profitieren zusätzlich von einer Rabattaktion, die den Preis weiter senkt und den Einstieg erleichtert.

KI-Navigation statt Begrenzungskabel

Technologisch setzt der C15 auf das bewährte TrueVision-System, das vollständig ohne klassische Installationsmethoden wie Begrenzungskabel oder RTK-Antennen auskommt. Stattdessen übernimmt eine Kombination aus Kameras und KI-gestützter Navigation die Orientierung im Garten.

Diese Lösung analysiert die Umgebung in Echtzeit, erkennt Strukturen und erstellt eigenständig effiziente Mähpfade. Dadurch entfällt der oft zeitaufwendige Installationsprozess, der bei vielen Konkurrenzprodukten notwendig ist. Der Start gestaltet sich entsprechend unkompliziert: Gerät aufstellen, einschalten und der Roboter beginnt selbstständig mit der Kartierung und Pflege des Rasens.

Optimiert für urbane Gärten bis 500 m²

Mit einer ausgelegten Fläche von bis zu 500 Quadratmetern eignet sich der C15 besonders für urbane Gärten oder kompaktere Grundstücke. Trotz dieser Fokussierung auf kleinere Flächen zeigt sich das Gerät auch in komplexeren Gartenlayouts zuverlässig.

Möglich wird das durch die fortschrittliche 3D-Hinderniserkennung, die mehr als 300 verschiedene Objekttypen identifizieren kann. Dazu zählen typische Gartenhindernisse wie Möbel, Spielzeug oder Pflanzen, aber auch empfindliche Bereiche wie Beete oder schmale Passagen.

Sicherheit für Tiere und Umgebung

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die integrierte Sicherheits- und Tiererkennung. Der C15 erkennt Kleintiere wie Igel und stoppt automatisch, um Verletzungen zu vermeiden. Diese Funktion unterstreicht den wachsenden Fokus moderner Mähroboter auf Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit.

Ergänzend wird empfohlen, den Betrieb in den Nachtstunden zu vermeiden, eine gängige Praxis zum Schutz nachtaktiver Tiere.

Präzise Mähergebnisse dank smarter Funktionen

Auch in puncto Mähergebnis bietet der C15 eine Reihe intelligenter Funktionen. Dazu gehören präzises Kantenschneiden, parallele Mähmuster für ein gleichmäßiges Schnittbild sowie automatisches Nachmähen von ausgelassenen Bereichen.

Diese Features sorgen dafür, dass der Rasen nicht nur gepflegt, sondern auch optisch ansprechend erscheint. Die Steuerung erfolgt komfortabel über eine App, in der sich verschiedene Parameter individuell anpassen lassen. Nutzer können mehrere Zonen definieren, No-Go-Bereiche festlegen, virtuelle Grenzen setzen sowie Mähzeiten, Schnitthöhen und Fahrtrichtungen konfigurieren.

Leise, effizient und alltagstauglich

Praktische Automatikfunktionen runden das Gesamtpaket ab: Bei Regen oder schlechten Lichtverhältnissen kehrt der Roboter selbstständig zur Ladestation zurück. Mit einer Lautstärke von lediglich 58 Dezibel arbeitet der C15 zudem angenehm leise und stört weder den Alltag noch die Nachbarschaft.

Insgesamt präsentiert sich der eufy C15 als durchdachte Lösung für alle, die Wert auf eine unkomplizierte Einrichtung, moderne KI-Technologie und zuverlässige Mähleistung legen, ideal für entspannte Frühlingstage im eigenen Garten.