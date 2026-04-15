ENDORFY Aquarius 8000 Gehäuse & Corona 120 Lüfter vorgestellt

Der Hardware-Hersteller ENDORFY erweitert sein Portfolio um neue Komponenten für leistungsstarke PC-Setups. Mit der Aquarius 8000-Serie bringt das Unternehmen erstmals Showcase-Gehäuse auf den Markt, ergänzt durch die neuen Corona 120 ARGB-Lüfter. Die Produkte richten sich sowohl an Gaming-Enthusiasten als auch an Nutzer moderner Workstations.

Showcase-Design trifft Funktionalität

Die neue Aquarius 8000-Serie setzt auf ein auffälliges Design mit gehärtetem Glas. Eine flache Seitenwand und eine gebogene Front ermöglichen einen Panorama-Blick auf die verbaute Hardware. Inspiriert vom Stil der 1960er Jahre kombiniert das Gehäuse eine elegante Optik mit praktischen Funktionen für den Alltag.

Ein besonderes Merkmal ist das seitlich platzierte I/O-Panel, das den Zugriff auf Anschlüsse wie USB-C 3.2 Gen 2, USB-A und Audio erleichtert – unabhängig davon, wie der PC positioniert ist.

Zwei Modelle mit hoher Kompatibilität

Zum Start umfasst die Serie zwei Varianten:

Aquarius 8000 Corona: Mit vier vorinstallierten Corona 120 ARGB-Lüftern (drei Reverse, ein Standard)

Aquarius 8000 Flex: Ohne vorinstallierte Lüfter für maximale Individualisierung

Beide Modelle unterstützen eine breite Palette an Hardware:

Grafikkarten bis zu 450 mm Länge

Radiatoren bis zu 420 mm

Bis zu zehn Lüfter gleichzeitig

Mainboards von Mini-ITX bis SSI-CEB (E-ATX bis 280 mm)

Damit bieten die Gehäuse viel Spielraum für leistungsstarke und individuell angepasste Systeme.

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Fokus auf Kühlung und Erweiterbarkeit

ENDORFY legt großen Wert auf eine effiziente Kühlung. Große Mesh-Flächen und integrierte Staubfilter sorgen für einen optimierten Luftstrom, während abnehmbare Panels und herausziehbare Filter die Wartung erleichtern.

Zusätzliche Features wie werkzeuglose Laufwerksmontage mit Vibrationsdämpfung und Unterstützung für vertikale GPU-Installationen machen die Gehäuse besonders flexibel. Auch Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen werden unterstützt, was für ein aufgeräumtes Innenleben sorgt.

Corona 120 Lüfter: Leistung und Design vereint

Parallel zu den Gehäusen bringt ENDORFY die neuen Corona 120 Lüfter auf den Markt. Diese verfügen über einen beidseitigen ARGB-Lichtring und bieten eine Drehzahl von 200 bis 1600 U/min mit PWM-Steuerung.

Dank FDB-Lager arbeiten die Lüfter leise und stabil. Die Reverse-Variante sorgt dafür, dass die Rotorblätter im Showcase-Design sichtbar bleiben, während gleichzeitig ein effektiver Luftstrom gewährleistet wird. Die Lüfter sind sowohl im Bundle mit dem Gehäuse als auch separat erhältlich.

Komplettlösung für moderne PC-Builds

Mit der Kombination aus Aquarius 8000 Gehäusen und Corona 120 Lüftern bietet ENDORFY ein abgestimmtes Ökosystem für moderne PC-Konfigurationen. Die Produkte verbinden leistungsstarke Kühloptionen, hohe Kompatibilität und ein auffälliges Design – ideal für Gaming-PCs, kreative Workstations oder Alltagsrechner.

Die neuen Modelle sind ab sofort erhältlich: