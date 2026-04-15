ENDORFY Aquarius 8000 Gehäuse & Corona 120 Lüfter vorgestellt

Der Hardware-Hersteller ENDORFY erweitert sein Portfolio um neue Komponenten für leistungsstarke PC-Setups. Mit der Aquarius 8000-Serie bringt das Unternehmen erstmals Showcase-Gehäuse auf den Markt, ergänzt durch die neuen Corona 120 ARGB-Lüfter. Die Produkte richten sich sowohl an Gaming-Enthusiasten als auch an Nutzer moderner Workstations.
Showcase-Design trifft Funktionalität
Die neue Aquarius 8000-Serie setzt auf ein auffälliges Design mit gehärtetem Glas. Eine flache Seitenwand und eine gebogene Front ermöglichen einen Panorama-Blick auf die verbaute Hardware. Inspiriert vom Stil der 1960er Jahre kombiniert das Gehäuse eine elegante Optik mit praktischen Funktionen für den Alltag.
Ein besonderes Merkmal ist das seitlich platzierte I/O-Panel, das den Zugriff auf Anschlüsse wie USB-C 3.2 Gen 2, USB-A und Audio erleichtert – unabhängig davon, wie der PC positioniert ist.
Zwei Modelle mit hoher Kompatibilität
Zum Start umfasst die Serie zwei Varianten:
- Aquarius 8000 Corona: Mit vier vorinstallierten Corona 120 ARGB-Lüftern (drei Reverse, ein Standard)
- Aquarius 8000 Flex: Ohne vorinstallierte Lüfter für maximale Individualisierung
Beide Modelle unterstützen eine breite Palette an Hardware:
- Grafikkarten bis zu 450 mm Länge
- Radiatoren bis zu 420 mm
- Bis zu zehn Lüfter gleichzeitig
- Mainboards von Mini-ITX bis SSI-CEB (E-ATX bis 280 mm)
Damit bieten die Gehäuse viel Spielraum für leistungsstarke und individuell angepasste Systeme.
Fokus auf Kühlung und Erweiterbarkeit
ENDORFY legt großen Wert auf eine effiziente Kühlung. Große Mesh-Flächen und integrierte Staubfilter sorgen für einen optimierten Luftstrom, während abnehmbare Panels und herausziehbare Filter die Wartung erleichtern.
Zusätzliche Features wie werkzeuglose Laufwerksmontage mit Vibrationsdämpfung und Unterstützung für vertikale GPU-Installationen machen die Gehäuse besonders flexibel. Auch Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen werden unterstützt, was für ein aufgeräumtes Innenleben sorgt.
Corona 120 Lüfter: Leistung und Design vereint
Parallel zu den Gehäusen bringt ENDORFY die neuen Corona 120 Lüfter auf den Markt. Diese verfügen über einen beidseitigen ARGB-Lichtring und bieten eine Drehzahl von 200 bis 1600 U/min mit PWM-Steuerung.
Dank FDB-Lager arbeiten die Lüfter leise und stabil. Die Reverse-Variante sorgt dafür, dass die Rotorblätter im Showcase-Design sichtbar bleiben, während gleichzeitig ein effektiver Luftstrom gewährleistet wird. Die Lüfter sind sowohl im Bundle mit dem Gehäuse als auch separat erhältlich.
Komplettlösung für moderne PC-Builds
Mit der Kombination aus Aquarius 8000 Gehäusen und Corona 120 Lüftern bietet ENDORFY ein abgestimmtes Ökosystem für moderne PC-Konfigurationen. Die Produkte verbinden leistungsstarke Kühloptionen, hohe Kompatibilität und ein auffälliges Design – ideal für Gaming-PCs, kreative Workstations oder Alltagsrechner.
Die neuen Modelle sind ab sofort erhältlich:
- Aquarius 8000 Corona: 129 €
- Aquarius 8000 Flex: 99 €
- Corona 120 Lüfter: 12,90 €