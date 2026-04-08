Die ZURU FIFA World Cup 2026 Ballers im Test

Im Vorfeld der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 rückt der internationale Fußball erneut in den Mittelpunkt der globalen Aufmerksamkeit. Fans auf der ganzen Welt fiebern dem Turnier entgegen, das in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird und zu den größten Sportereignissen überhaupt zählt. Passend zu diesem Anlass bringt ZURU mit den FIFA™ Ballers eine Sammelserie auf den Markt, die die Faszination des Turniers in Form von detailreichen Mini-Figuren einfängt und die Begeisterung für den Weltfußball über das Spielfeld hinaus erlebbar macht.

Die ZURU FIFA World Cup 2026 Ballers im Detail

Die FIFA™ Ballers Series 1 umfasst insgesamt 33 verschiedene Fußballspieler-Figuren, die sich an realen Profis orientieren und unterschiedliche Nationen repräsentieren. Dabei stehen alle Länder im Fokus, die jemals den FIFA World Cup™ gewonnen haben, darunter Argentinien, Deutschland, Frankreich, England, Uruguay, Italien, Spanien und Brasilien. Die Figuren sind als Sammelobjekte konzipiert und werden in sogenannten Mystery-Kapseln verkauft, wodurch der Inhalt vor dem Öffnen unbekannt bleibt. Innerhalb der Serie gibt es verschiedene Seltenheitsstufen, darunter reguläre Figuren, sieben Rare-Varianten sowie zwei besonders seltene Super-Rare-Figuren.

Jede Figur ist mit passenden Accessoires ausgestattet, beispielsweise Mini-Fußbällen, Toren oder Spielfeldteilen, die sich teilweise kombinieren lassen. Die Gestaltung legt Wert auf eine detailreiche Umsetzung sowie eine erkennbare Anlehnung an typische Merkmale und Posen der jeweiligen Spieler. Einige Figuren stellen zudem bekannte Spielszenen oer Jubelmomente dar. Die Serie richtet sich an Kinder ab drei Jahren sowie an Sammler und Fußballfans und bietet die Möglichkeit, eine eigene Auswahl an Spielern zusammenzustellen.

Ein Blick von Außen

Von Außen entsprechen die ZURU FIFA World Cup 2026 Ballers den beliebten Mystery-Sammelserien in Ballform. Nur das hier der Ballers-Schriftzug und das Logo des FIFA World Cup 2026 auf der äußeren Folie prangen. Damit auch wirklich sichergestellt ist, dass niemand unbemerkt die Kapsel öffnen kann, ist die äußere Folie stramm verschweißt. Darunter verbirgt sich noch eine ebenso stramm verschweißte blaue Folie, erst dann hat man die eigentliche Kapsel erreicht.

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Welche Figuren haben wir gezogen?

In der Kapsel finden wir als erstes eine Karte mit einer Übersicht der gesamten Sammelserie. Dazu sind zwei schwarze Beutel enthalten, in denen sich die Figur und das enthaltene Zub

Die erste Kapsel enthielt eine reguläre Figur von Kylian Mbappé. Als Zubehör finden wir hier eine kleine Karte mit dem Bild der Figur, einen Fußball und ein Spielfeldelement, dass man mit anderen verbinden kann.

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In der zweiten Kapsel fand sich ebenfalls eine reguläre Figur, in diesem Fall war es Harry Kane. Auch er wird mit Fußball und Spielfeldelement geliefert. Interessanterweise hat die kleine Karte hier eine kreisrunde Form und zeigt nicht nur Kane, sondern auch die drei anderen, erhältlichen Figuren des englischen Teams.

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Beide Figuren sind sauber verarbeitet. Sie zeigen die Spieler in einem comichaften Look mit übergroßen Köpfen, was aber deren ikonisches Erscheinungsbild besonders gut betont. Man kann bei den Figuren die Beine, Arme und Köpfe bewegen, sodass man ihnen eigenen Posen verleihen oder sogar Spielzüge darstellen kann. Die Größe der Figuren ist angemessen, groß genug, um genügend Details zu bieten, aber auch noch klein genug, um Platz für eine Sammlung finden zu können. Ein schönes Detail sind die Spielfeldelemente, hier braucht man natürlich erstmal eine gewisse Sammlung, um schließlich ein eigenes Feld aufbauen zu können.

Fazit

Die ZURU FIFA World Cup 2026 Ballers greifen die Begeisterung rund um die kommende Weltmeisterschaft gelungen auf und übertragen sie in ein zugängliches Sammelformat. Die Figuren überzeugen vor allem durch ihre saubere Verarbeitung, den wieder erkennbaren, leicht comichaften Stil sowie die zusätzlichen Accessoires, die über reines Sammeln hinaus auch einen spielerischen Mehrwert bieten. Besonders das Konzept der kombinierbaren Spielfeldelemente hebt die Serie leicht von klassischen Sammelfiguren ab.

Das Mystery-Prinzip sorgt dabei für den typischen Reiz des Auspackens, bringt aber gleichzeitig den bekannten Nachteil mit sich, dass gezieltes Sammeln bestimmter Spieler schwieriger wird. Gerade bei nur 33 Figuren insgesamt und mehreren Seltenheitsstufen kann es entsprechend zu Doppelungen kommen. Andererseits tragen sie so auch zum sammeln und feilschen ein. Es bliebt zu hoffen, dass die Serie auch den jungen Fans zugänglich bleibt und nicht übermäßig von gewerblich agierenden Personen in Beschlag genommen wird.

Beim Preis von 9,99 € pro Kapsel bewegt sich die Serie im üblichen Rahmen vergleichbarer Überraschungskapsel-Produkte. Angesichts der enthaltenen Figur, der Zubehörteile und der offiziellen FIFA-Lizenz wirkt der UVP insgesamt angemessen, wenn auch nicht günstig. Für Gelegenheitsfans kann der Preis auf Dauer etwas hoch ausfallen, während Sammler den Gegenwert durch Seltenheitsstufen und Detailgrad eher nachvollziehen können.

Unterm Strich bieten die ZURU FIFA World Cup 2026 Ballers eine solide Mischung aus Sammelspaß, Fußballthema und Überraschungseffekt. Besonders für Fans der Weltmeisterschaft und jüngere Zielgruppen ist die Serie eine interessante Ergänzung im Bereich der Sammelfiguren.