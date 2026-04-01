Der neue Sihoo Doro C300 Pro V2 – Ergonomie neu abgestimmt

Mit dem Sihoo Doro C300 Pro V2 erweitert Sihoo sein ergonomisches Portfolio um ein Modell, das konsequent auf präzisere Unterstützung, umfassendere Verstellbarkeit und ein dynamischeres Sitzgefühl ausgelegt ist. Der neue Bürostuhl kombiniert 8 Kernfunktionen mit 14 Verstellmöglichkeiten und richtet sich an Nutzer, die bei einem ergonomischen Stuhl nicht nur Wert auf Komfort, sondern auch auf technische Ausführung und spürbare Anpassungsfähigkeit legen.

Der Doro C300 Pro V2 wurde nicht als einfache Weiterentwicklung einzelner Komfortmerkmale konzipiert. Stattdessen steht ein abgestimmtes Zusammenspiel aus Rückenmechanik, Lendenstütze, Kopfstütze, Armlehnen, Sitzfläche und Materialsystem im Mittelpunkt. Genau darin liegt der Anspruch dieses Modells: Ergonomie nicht nur sichtbar zu machen, sondern im täglichen Sitzen tatsächlich erlebbar.

Der Sihoo Doro C300 Pro V2 im Detail

Eine der zentralen Neuerungen ist die SyncroFlex Rücken-Lenden-Gleitmechanik. Das System arbeitet mit einer beweglich gelagerten Rücken-Lenden-Einheit, Doppelschienen, Doppelfedern und Arretierung. Beim Zurücklehnen gleitet die Rückenlehne kontrolliert mit und folgt der Sakralkurve, sodass der entstehende Zwischenraum im lumbosakralen Bereich reduziert wird. Dadurch bleibt der untere Rücken auch in geneigten Sitzpositionen deutlich besser abgestützt.

Ergänzt wird dieses System durch die Smart-Gewichtssensor-Mechanik. Sie passt den Neigungswiderstand automatisch an das Körpergewicht des Nutzers an. Das sorgt dafür, dass sich das Zurücklehnen kontrollierter anfühlt, ohne plötzliches Wegkippen oder zu starken Gegendruck beim Wiederaufrichten. Gerade im Alltag macht sich diese automatische Anpassung unmittelbar bemerkbar, weil sich der Stuhl natürlicher und gleichmäßiger bewegen lässt.

Mit dem Domino-Lendenstützsystem der 2. Generation setzt Sihoo außerdem auf eine eigenständige, höhenverstellbare Lendenstütze mit breiter horizontaler Auflagefläche. Das System unterstützt den unteren Rücken nicht nur in aufrechter Position, sondern folgt ihm auch beim Zurücklehnen automatisch. So bleibt die Lendenpartie in Kontakt mit der Stütze, statt in geneigter Haltung an Unterstützung zu verlieren.

Auch im oberen Rückenbereich wurde der Doro C300 Pro V2 gezielt weiterentwickelt. Die breite mechanische Kopfstütze ist höhenverstellbar, drehbar und in der Tiefe verstellbar. Hinzu kommt eine automatische Arretierung. Die Auflagefläche fällt laut Spezifikation 28 % größer aus als bei üblichen Kopfstützen im Marktumfeld. Dadurch entsteht eine breitere und stabilere Kontaktfläche für Kopf und Nacken – nicht nur beim Zurücklehnen, sondern auch in aufrechter Sitzhaltung.

Bei den Armlehnen setzt Sihoo auf 8D-Synchronarmlehnen, die sich in acht Dimensionen verstellen lassen. Dazu gehören Höhe, Tiefe, Breite, Innen- und Außenverstellung, Rotation, Winkel, die synchrone Mitbewegung beim Zurücklehnen sowie eine zusätzliche Endauflage. Genau diese Ausführung macht im Alltag einen deutlichen Unterschied, weil die Unterarme in deutlich mehr Sitzpositionen abgestützt bleiben und auch in Recline-Positionen weniger leicht den Kontakt verlieren.

Für die Materialseite nutzt der Doro C300 Pro V2 das neue Cloud Mesh 2.0. Das Netzgewebe besteht aus DuPont-Elastomer und Polyamidfasern und wird durch eine spezielle Webstruktur ergänzt. Im Vergleich zur Vorgängergeneration wurde die Webdichte erhöht, um Elastizität, Zugfestigkeit und Langlebigkeit besser auszubalancieren. Das Material bleibt atmungsaktiv, soll gleichzeitig aber auch seine Struktur und sein Unterstützungsgefühl über längere Nutzung hinweg stabil halten.

Ein weiteres Merkmal ist die flexibel mitführende Rückenlehne. Sie ist um 6 cm höhenverstellbar und reagiert dynamisch auf Veränderungen der Sitzhaltung. Ob beim Zurücklehnen oder bei kleineren seitlichen Bewegungen – die Rückenfläche bleibt näher am Körper und unterstützt dadurch gleichmäßiger. Ergänzt wird diese Konstruktion durch einen Nylon-Rückenrahmen, der auf Formstabilität, Abriebfestigkeit und mechanische Belastbarkeit ausgelegt ist.

Auch die Sitzfläche ist auf längere Nutzung hin optimiert. Die druckausgleichende Gleitsitzfläche ist vergrößert und vertieft ausgeführt, um das Gewicht gleichmäßiger zu verteilen und den Druck auf Gesäß und Oberschenkel zu reduzieren. Die Sitzgeometrie ist außerdem so ausgelegt, dass sie auch größere oder kräftigere Nutzer besser unterstützt.

Für entspanntere Sitzphasen verfügt der Doro C300 Pro V2 über eine mehrstufige Neigung von 105° bis 135°. Ergänzt wird das Ganze durch eine ausziehbare, rotierbare Fußstütze mit atmungsaktivem Netzgewebe. Dadurch werden auch Beine und Füße in zurückgelehnter Position besser abgestützt, was das Recline-Gefühl insgesamt vollständiger und entspannter macht.

Zur strukturellen Basis gehören außerdem eine Gasfeder der Klasse 4 mit 2,5 mm Innenwandstärke, über 99 % Reinheit des Inertgases und einer Prüfung auf mehr als 120.000 Zyklen. Hinzu kommen ein Aluminiumfuß für hohe Stabilität sowie PU-Rollen, die leiser laufen und empfindlichere Bodenoberflächen besser schonen können. Die Bedienung der wichtigsten Funktionen erfolgt über eine Kabelsteuerung, sodass sich zentrale Einstellungen direkter und intuitiver vornehmen lassen als bei klassischen Hebelsystemen.

Weitere Details finden Sie bei Sihoo ↗.

Technische Highlights im Überblick

8 Kernfunktionen und 14 Verstellmöglichkeiten

SyncroFlex Rücken-Lenden-Gleitmechanik mit Doppelschienen und Doppelfedern

Smart-Gewichtssensor-Mechanik zur automatischen Anpassung des Neigungswiderstands

Domino-Lendenstützsystem der 2. Generation

Breite mechanische Kopfstütze mit 28 % größerer Auflagefläche

8D-Synchronarmlehnen mit zusätzlicher Endauflage

Cloud Mesh 2.0 aus DuPont-Elastomer und Polyamidfasern

Flexibel mitführende Rückenlehne, 6 cm höhenverstellbar

Druckausgleichende Gleitsitzfläche

Neigung von 105° bis 135°

Ausziehbare, rotierbare Fußstütze

Gasfeder Klasse 4

Aluminiumfuß und PU-Rollen

Kabelsteuerung

Fazit

Mit dem Sihoo Doro C300 Pro V2 bringt Sihoo ein Modell auf den Markt, das Ergonomie klar als Gesamtsystem versteht. Entscheidend ist nicht eine einzelne Funktion, sondern das Zusammenspiel der Mechanik, der Stützsysteme und der Materialauswahl. Genau daraus ergibt sich ein Stuhl, der in verschiedenen Sitzpositionen präziser unterstützt und sich im Alltag spürbar anpassungsfähiger verhält.