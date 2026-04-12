Der LEGO Technic 42228 McLaren MCL39 F1 Rennwagen im Test

Mit dem LEGO Technic 42228 McLaren MCL39 F1 Rennwagen hat LEGO Technic ein weiteres Highlight für Motorsport- und Technikfans auf den Markt gebracht. Das Modell orientiert sich am aktuellen Formel-1-Boliden der Saison 2025 und setzt auf eine Kombination aus detailgetreuem Design und funktionaler Technik. Besonders der große Maßstab von 1:8 unterstreicht den Anspruch, ein möglichst realistisches Sammlerstück zu schaffen. Damit richtet sich das Set klar an erwachsene Baumeister, die sowohl am Bauprozess als auch an der Präsentation Freude haben.

Vielen Dank an LEGO für die Bereitstellung des Testmusters.

Eigenschaften des Sets:

Das Set LEGO Technic 42228 McLaren MCL39 F1 Rennwagen umfasst insgesamt 1.675 Teile und bildet den Formel-1-Rennwagen der Saison 2025 im großen Maßstab 1:8 nach. Im Fokus stehen dabei sowohl die äußere Gestaltung als auch die technischen Funktionen, die typisch für die LEGO Technic Reihe sind. Das Modell verfügt über eine funktionierende Lenkung sowie eine aufwendig konstruierte Pushrod-/Pullrod-Radaufhängung, die die Mechanik eines echten F1-Fahrzeugs nachempfindet. Ergänzt wird dies durch ein Differential und ein 2-Gang-Getriebe, wodurch sich grundlegende Antriebskonzepte nachvollziehen lassen.

Ein weiteres Merkmal ist das integrierte DRS-System (Drag Reduction System), das sich am Heckflügel aktivieren lässt und eine zusätzliche spielmechanische Funktion bietet. Die abnehmbare Motorabdeckung ermöglicht zudem einen Blick auf den nachgebildeten V6-Motor im Inneren des Modells. Durch diese Kombination aus sichtbaren und funktionalen Elementen wird der technische Aufbau des Fahrzeugs anschaulich dargestellt.

Mit Abmessungen von etwa 61 cm Länge, 25 cm Breite und 13 cm Höhe gehört das Modell zu den größeren Technic-Sets und ist entsprechend auf eine Präsentation ausgelegt. Neben dem physischen Bauerlebnis wird der Bauprozess durch die LEGO Builder App unterstützt, die interaktive 3D-Bauanleitungen sowie Funktionen zur Baufortschrittsverfolgung bietet. Insgesamt möchte sich das Set als technisch anspruchsvolles Modell mit Fokus auf Realismus und Detailtiefe positionieren.

Bezeichnung McLaren MCL39 F1 Rennwagen Art.-Nummer 42228 Teileanzahl 1.675 Alter 18+ Veröffentlichung März 2026 UVP 229,99 € Minifiguren Nein Sticker enthalten? Ja Bedruckte Steine? Ja Anleitung gedruckt und via App Bauzeit 8 – 10 Stunden

Über LEGO:

LEGO A/S ist ein dänischer Spielwarenhersteller, der seit 1932 mit seinen ikonischen Klemmbausteinen Kreativität und Bauspaß in alle Altersgruppen bringt. Das Unternehmen bietet heute eine breite Palette an Themenwelten, die von realistischen Stadtszenen (LEGO City) über fantasievolle Abenteuer (LEGO NINJAGO, LEGO Friends) bis hin zu lizenzierten Marken wie Star Wars™, Harry Potter™ oder Disney™ reichen. Technisch orientierte Baumeister finden in LEGO Technic komplexe Modelle mit realistischen Funktionen, während LEGO Architecture berühmte Bauwerke im Miniaturformat nachbildet. Für jüngere Kinder gibt es LEGO DUPLO, und mit LEGO Ideas werden Fan-Entwürfe zu offiziellen Sets. Ergänzt wird das Sortiment durch Sammlerlinien wie LEGO Icons oder BrickHeadz sowie digitale Spiele, Filme und Freizeitparks unter der Marke LEGOLAND.

Über LEGO Technic:

LEGO Technic ist eine Produktreihe von LEGO, die sich auf realistische und technisch anspruchsvolle Modelle konzentriert. Im Gegensatz zu klassischen LEGO-Steinen verwendet sie spezielle Bauteile wie Zahnräder, Achsen und Pneumatik-Elemente, um komplexe Funktionen darzustellen. Damit lassen sich bewegliche Modelle wie Autos, Kräne oder Maschinen mit echten mechanischen Abläufen bauen. Die Reihe richtet sich vor allem an ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Interesse an Technik und Konstruktion.

Verpackung und Inhalt:

Das Set LEGO Technic 42228 McLaren MCL39 F1 Rennwagen besitzt eine besonders ansprechende Umverpackung im charakteristischen LEGO-Technic-Design. Auf der Vorderseite wird das enthaltene LEGO-Modell vor einem schlichten Hintergrund in Szene gesetzt. Auf der Rückseite wird der Rennwagen aus einer weiteren Perspektive gezeigt und in Detailabbildungen sind die Funktionen direkt zu erkennen.

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Bis auf die größeren, separat verpackten Bauteile, sind alle zehn Baustufen in Papierbeuteln verpackt. Die vier Reifen befinden sich in einem separaten Karton. Mittlerweile ist LEGO nahezu vollständig auf Papiertüten umgestiegen. Die ausführliche Bauanleitung liegt natürlich gedruckt bei, ebenso enthalten sind zwei umfangreiche Stickerbögen.

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Der Bauprozess:

Wie man es von LEGO kennt, wird in der beiliegenden Bauanleitung der Aufbau des Sets LEGO Technic 42228 McLaren MCL39 F1 Rennwagen sehr detailliert dargestellt und kleinschrittig beschrieben. Trotz des großen Umfangs ist es nur ein Anleitungsheft. Darüber hinaus kann man auch auf die LEGO-Builder-App (iOS und Android) zurückgreifen. Hier finden sich noch detaillierte Anleitungen, in denen man auch jede Ansicht beliebig drehen kann. Besonders für Erstbauende sehr hilfreich.

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In den insgesamt zehn Baustufen wird der Rennwagen beginnend mit den Achsen, das Antriebssystem und den Unterboden bis hin zu Karosserie aufgebaut.

In der ersten Baustufe beginnen wir mit der Hinterachse. Diese besitzt neben der typischen Einzelradaufhängung auch ein Differenzial und eine Antriebsachse, die wir später mit der Motorattrape verbinden werden.

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In der zweiten Baustufe bauen wir eine Motorattrape mit Nockenwelle und beweglichen Kolben auf, die wir mit der Hinterachse verbinden. Zudem montieren wir zwei Achsfedern für ein realistisches Einfederverhalten der Achse. Auch ein einfachs Schalgetriebe samt Mechanik wird integriert.

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Nun folgt die Vorderachse. Diese ist ähnlich zur Hinterachse aufgebaut, verzichtet aber natürlich auf ein Differenzial, da sie nicht angetrieben wird. Als realistisches Detail integrieren wir hier neben der von der Hinterachse bekannten Aufhängung noch eine funktionsfähige Lenkmechanik.

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Im vierten Schritt verheiraten wir beide Achsen miteinander. Dazu erweitern wir den mittleren Bereich des Boliden und bauen dort eine Nachbildung des Fahrersitzes ein. Auch ein kleines Lenkrad findet seinen Platz, dass für eine realistische Bewegung mit der Lenkmechanik verbunden ist. Hier muss man auf eine korrekte Ausrichtung von Lenkgestänge und Lenkrad achten.

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Mit der fünften Stufe beginnen wir mit dem weitern Aufbau des Fahrzeugunterbodens. Der Bolide wächst und die Breite und man kann erste Details der Luftführung erkennen.

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Als nächstes folgt der Frontflügel und die Verkleidung der Vorderseite. Für den Flügel werden diverse, teils großformatige Formteile genutzt. Dank einer eindeutigen Nummerierung der Teil lassen sie sich jedoch zuverlässig auseinander halten.

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In der siebten Baustufe bauen wir den mittleren Bereich des Rennwagens weiter auf. Natürlich darf dabei am Fahrersitz die Nachbildung des Halo-Systems nicht fehlen.

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Der Heckflügel nutzt ebenfalls verschiedene Formteile, die wieder eindeutig gekennzeichnet sind. Hier integrieren wir auch eine Mechanik die mit der Mechanik des Schaltgetriebes verbunden wird. So können wir den Anstellwinkel des Heckflügels verändern.

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Im neunten Schritt wird die Karosserie im mittleren Bereich weiter vervollständigt. Auch hier finden wir wieder viele verschiedene Formteile in einer eleganten Kombination.

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Abschließend erhält der Wagen noch eine abnehmbare Motorabdeckung, die einen Zugriff auf die Schaltmechanik ermöglicht. Zudem verpassen wir dem Boliden seine Räder.

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Der Bau des Modells Technic-typisch etwas aufwändiger und komplexer, geht aber gut von der Hand. Die tatsächliche Bauzeit wird hier stark von der Erfahrung des Bauenden beeinflusst. LEGO-typisch ist die Altersempfehlung mit 18+ hoch angesetzt, auch jüngere Fans können das Modell problemlos bauen. Jedoch ist die bewusste Platzierung im Bereich für erwachsene Sammler mit Blick auf das Preissegment angemessen.

Die Aufkleber sind passgenau gefertigt und auch die Farbtöne sind gut getroffen. Allerdings sind die großformatigen Aufkleber durchaus anspruchsvoller im Aufbringen.

Gestaltung und Qualität:

Dass bei LEGO Punkte, wie die Qualität der Bausteine, die Passgenauigkeit und auch die Farbgebung auf sehr hohem Niveau sind, ist hinlänglich bekannt. Alle Elemente lassen sich passgenau kombinieren und besitzen einen guten Halt, teilweise ist es gar nicht so einfach, die Elemente zusammenzudrücken. Das gesamte Modell ist sehr stabil gebaut und besitzt ein überraschend hohes Gewicht. Sowohl die Formgebung als auch der schwarz-orangene Farbkontrast des Originals sind hier sehr gut umgesetzt worden. Es ist durchaus eindrucksvoll, welch komplexe Konturen und Geometrien mit den verwendeten Elementen realisiert werden können. Ein größerer Anteil an bedruckten Steinen wäre noch sehr schön gewesen, allerdings darf man auch nicht die komplexe Geometrie der meisten Elemente aus den Augen verlieren. Einige der flachen Elemente und auch die Reifen sind allerdings auch bedruckt. Die Farben der Sticker passen sehr gut zu den Bausteinen, sodass nur ein minimaler Unterschied zu erkennen ist. Durch die Integration eines Differenzials in die Hinterachse und die über ein Schaltgetriebe verbundene Motornachbildung bekommt der Bolide den Touch eines Funktionsmodells und lädt zum Nachvollziehen der Antriebsmechanik ein. Er ist mehr als ein einfaches Display-Modell.

Es gibt jedoch ein Detail, dass massiv vom realen Fahrzeug abweicht. Dieses nutzt Vorder- und Hinterreifen in unterscheidlichen Breiten. Die realen Reifen sind etwa 30 cm, bzw. 40 cm breit. Beim Modell kommen jedoch nur Reifen mit einer Breite zum Einsatz.

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Die Funktionen

Neben der funktionsfähigen Federung besitzt das Modell ein 2-Gang-Getriebe, eine Hinterachse mit Differenzial, eine funktionsfähige Lenkung und eine Verstellmechanik für den Heckflügel. Letzere ist an die Schaltmechanik angeschlossen, sodass sich über den 1. Gang, Leerlauf und 2. Gang bis zu drei unterschiedliche Anstellwinkel des Heckflügels einstellen lassen. Die abnehmbare Abdeckung des Motors ermöglicht den Zugriff auf die Schaltmechanik. Die Vorderradlenkung ist so integrert, dass sich das kleine Lenkrad im Cockpit mitbewegt. Damit man selber auch lenken kann, gibt es über eine Umlenkung eine Drehbare Achse an der Fahrzeugoberseite.

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Fazit:

Mit dem LEGO Technic 42228 McLaren MCL39 F1 Rennwagen liefert LEGO Technic ein insgesamt überzeugendes Gesamtpaket ab, das sich klar an erwachsene Fans von Technik und Motorsport richtet. Das Set punktet vor allem durch seinen hohen Detailgrad, die Vielzahl an funktionalen Elementen sowie den großen Maßstab, der das Modell zu einem echten Blickfang macht. Besonders die Kombination aus realitätsnaher Mechanik, etwa durch Fahrwerk, Getriebe und DRS, und der stabilen, hochwertigen Bauweise sorgt für ein authentisches Bauerlebnis.

Der Bauprozess ist anspruchsvoll, aber durch die strukturierte Anleitung gut nachvollziehbar und bietet über mehrere Stunden hinweg eine konstante Herausforderung. Kleinere Kritikpunkte wie der Einsatz vieler Sticker oder die nicht ganz originalgetreue Reifenbreite trüben den insgesamt sehr positiven Eindruck nur geringfügig.

Unterm Strich handelt es sich um ein technisch interessantes und optisch gelungenes Modell, das sowohl als Bauprojekt als auch als Ausstellungsstück überzeugt und sich damit nahtlos in die Reihe hochwertiger Technic-Sets einfügt. Mit einem UVP von 229,99 € zählt es sicherlich nicht zu den preisgünstigen Modell, jedoch darf man hier auch die Anzahl der Teile und die Länge von 60 cm nicht außer Acht lassen.

Das Baustein-Set LEGO Technic 42228 McLaren MCL39 F1 Rennwagen wurde Game2Gether von LEGO für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.