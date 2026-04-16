Das Game2Gether-Frühlingsgewinnspiel mit Oehlbach Gaming

Nach den ersten beiden Tagen geht unser Game2Gether-Frühlingsgewinnspiel in die nächste Runde und diesmal gibt es gleich mehrfach etwas für euer Setup! An Tag 3 verlosen wir hochwertige Kabel von Oehlbach Gaming, genauer gesagt jeweils drei DisplayPort- und HDMI-Kabel, bei denen sich die insgesamt sechs Gewinnenden sogar Farbe und Länge selbst aussuchen können.

Vielen Dank an Oehlbach Gaming für die Bereitstellung der Keys.

DisplayPort 2.1 Kabel – maximale Performance für High-End-Gaming

Mit dem Oehlbach Gaming DisplayPort 2.1 Kabel refresh! holt ihr das Maximum aus eurem PC-Setup heraus. Dank einer enormen Bandbreite von bis zu 80 Gbps unterstützt das Kabel 4K bei 240 Hz oder sogar 8K bei 120 Hz, perfekt für anspruchsvolle Gamer und Content Creator.

Neben der hohen Auflösung punktet das Kabel mit HDR10, 10- und 12-Bit Farbtiefe sowie voller 4:4:4-Farbauflösung, wodurch Inhalte gestochen scharf und farbintensiv dargestellt werden. Features wie VRR, G-Sync und FreeSync sorgen zusätzlich für ein flüssiges Spielerlebnis ohne Tearing oder Ruckler. Die hochwertige Verarbeitung und starke Abschirmung garantieren dabei eine stabile Signalübertragung – auch bei hohen Datenraten.

Zur Auswahl stehen:

Farben: Schwarz, Weiß

Längen: 1 m, 1,5 m, 2 m

Ultra High Speed HDMI Kabel – perfekt für Konsolen & Next-Gen-Gaming

Für Konsolen-Spieler oder Heimkino-Enthusiasten gibt es das passende Gegenstück: Das Oehlbach Gaming HDMI-Kabel (HDMI 2.1b) liefert mit 48 Gbps Bandbreite die ideale Grundlage für modernes Gaming in 4K bei 120 Hz oder 8K bei 60 Hz.

Dank Features wie VRR, ALLM und QFT profitiert ihr von geringem Input Lag und besonders schnellen Reaktionszeiten – ein echter Vorteil in kompetitiven Spielen. Auch visuell wird einiges geboten: HDR10, Dolby Vision und HGiG sorgen für kräftige Farben und starke Kontraste, während eARC immersiven 3D-Sound mit Dolby Atmos und DTS:X ermöglicht.

Die hochwertige Verarbeitung mit mehrfacher Abschirmung schützt zuverlässig vor Störungen und garantiert eine konstant hohe Signalqualität – egal ob Konsole oder High-End-PC.

Zur Auswahl stehen:

Farben: Schwarz, Weiß sowie die Varianten New Game Blue, Red und Green

Längen: 2 m, 3 m, 5 m

Zur Teilnahme

Wie an den Vortagen läuft auch dieses Gewinnspiel wieder über Gleam. Ihr habt 14 Tage Zeit, um teilzunehmen und euch eure Chance auf eines der insgesamt sechs Kabel zu sichern.



Das Game2Gether Frühlingsgewinnspiel – Oehlbach Gaming





Teilnahmebedingungen

Die vollständigen Teilnahmebedingungen findet ihr im Gleam-Formualar, nachfolgend die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 30.04.2026, 23:59 Uhr