Das Game2Gether-Frühlingsgewinnspiel mit LTur

Urlaubsreif? Na, dann haben wir heute genau den richtigen Gewinn für Euch am Start, denn wir schicken Euch im Rahmen unserer Game2Gether-Frühlingsgewinnspiele in die große, weite Welt.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von „LTur-Pforzheim“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Ob sonniger Strandurlaub, verschneite Hütte in den Bergen oder ein Städtetrip – LTur-Pforzheim schenkt dem glücklichen Gewinner einen Reisegutschein im Wert von 300 € für den Traumurlaub seiner Wahl. Land und Hotel können dabei frei gewählt werden.

FAQ:

– Darf der Gewinner eine Begleitperson dazu buchen?

Ja, dies muss bei der Buchung schon angegeben werden und der Aufpreis muss selbst bezahlt werden.

– Kann die Reise auch zu einem späteren Zeitraum angetreten werden?

Der Reisegewinn hat eine Gültigkeit bis 31.12.2025. Bei einem späteren Zeitpunkt innerhalb der Gültigkeit muss der Aufpreis selbst getragen werden.

– Kann der Preis ausgezahlt werden?

Der Reisepreis hat einen Wert von €300,- und kann nicht ausbezahlt bzw. übertragen werden.

Über unseren Sponsor Ltur dem beliebten Reisebüro in Pforzheim

„Aloha bei Ltur! Wir sind deine „Einfach Urlaub-Marke“. Immer wenn du dieses Gefühl verspürst, dass du einfach wieder mal Urlaub brauchst, sind wir für dich da. Unser Team von Reiseexperten in Pforzheim und Heilbronn ist speziell geschult, dich und deine Urlaubswünsche schnell zu verstehen. Wir machen dir umgehend passgenaue Angebote, für alle Reisezeiträume von Last Minute bis hin zum Frühbuchen abdeckt. Mit Ltur kannst du so die ganze Welt entdecken. Eine Buchung ist bei uns besonders einfach. Probiere es doch selbst mal aus und besuche uns. Wir freuen uns auch dich!“



Das Game2Gether Frühlingsgewinnspiel – LTur Pforzheim





Teilnahmebedingungen

Die vollständigen Teilnahmebedingungen findet ihr im Gleam-Formualar, nachfolgend die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.05.2026, 23:59 Uhr