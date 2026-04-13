Castlevania: Belmonts Curse zeigt Gameplay, 2D-Action kehrt zurück

Konami hat einen neuen Gameplay-Trailer zu Castlevania: Belmont’s Curse veröffentlicht und gibt damit einen frischen Einblick in das kommende 2D-Abenteuer.

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Rückkehr zum klassischen Castlevania-Feeling

Das Spiel entsteht in Zusammenarbeit mit Evil Empire und Motion Twin, den Studios hinter Dead Cells. Entsprechend setzt Belmont’s Curse auf schnelle Action, präzises Plattforming und moderne Roguelike-Elemente, kombiniert mit einem stilvollen Pixel-Look. Die Handlung führt nach Paris im späten 15. Jahrhundert. Spieler schlüpfen in die Rolle eines jungen Belmont, der sich durch düstere Umgebungen kämpft, Gegner besiegt und die Welt erkundet. Der Trailer zeigt eine Mischung aus Kämpfen, Exploration und atmosphärischen Schauplätzen.

Stil trifft moderne Technik

Optisch erinnert das Spiel stark an Dead Cells, bringt aber gleichzeitig den typischen Castlevania-Ton mit. Lebendige Animationen und detailreiche Umgebungen sorgen für eine moderne Interpretation des klassischen Gameplays. Castlevania: Belmont’s Curse erscheint noch im Laufe von 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC.

Für Fans der Reihe und klassischer 2D-Action dürfte der Titel besonders spannend werden.