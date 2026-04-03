Breath of Fire IV feiert großes Comeback auf Steam

Ein echter Klassiker kehrt zurück: Breath of Fire IV ist ab sofort auf Steam verfügbar und bringt eines der beliebtesten JRPGs der PlayStation-Ära endlich auf moderne Systeme zurück. Gemeinsam mit den Horror-Legenden Resident Evil, Resident Evil 2 und Resident Evil 3 Nemesis feiert das Spiel heute sein digitales Revival.

Ein JRPG-Klassiker für eine neue Generation

In Breath of Fire IV begleitet ihr den Drachenkrieger Ryu auf seiner Reise, um einen scheinbar unsterblichen Kaiser aufzuhalten. Das Spiel überzeugt bis heute durch seine emotionale Story, wunderschöne 2D-Sprites und ein zeitloses Kampfsystem. Für viele Fans gilt der vierte Teil als Höhepunkt der Reihe und als eines der besten klassischen JRPGs überhaupt. Die neue Steam-Version bleibt dem Original treu, wurde aber technisch angepasst. Unterstützt werden moderne Betriebssysteme und Controller, sodass das Spiel auch heute problemlos spielbar ist. Damit eignet sich der Release sowohl für Nostalgiker als auch für Neueinsteiger.

Auch Resident Evil-Klassiker starten heute

Neben Breath of Fire IV sind zeitgleich drei Meilensteine des Survival-Horror-Genres erschienen. Die ersten drei Resident Evil-Teile legten einst den Grundstein für eine der erfolgreichsten Spielereihen aller Zeiten und brachten ikonische Figuren wie Leon S. Kennedy, Jill Valentine und Claire Redfield hervor. Alle vier Titel sind aktuell mit einem Einführungsrabatt von 50 Prozent erhältlich. Die Aktion läuft bis zum 15. April um 19:00 Uhr.

Mit diesem Release feiert vor allem Breath of Fire IV ein längst überfälliges Comeback und gibt einem echten JRPG-Klassiker die Bühne, die er verdient.