Bratz Rhythm & Style: Runway Ready DLC bringt neue Outfits & Multiplayer-Modus

Der familienfreundliche Publisher Outright Games hat heute den neuen Zusatzinhalt Runway Rush für Bratz: Rhythm & Style veröffentlicht. Bratz™ Rhythm & Style – Runway Ready DLC erweitert das Mode- und Rhythmusspiel um zahlreiche neue Inhalte und richtet sich an Fans, die ihren individuellen Stil noch stärker ausleben wollen.

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Mehr Style, mehr Attitude

Mit dem neuen DLC können Spieler ihre „Bratitude“ auf ein neues Level heben. Insgesamt 41 neue Outfits, darunter Sneaker, Shirts sowie auffällige Accessoires und Hüte, erweitern die Garderobe erheblich. Zusätzlich stehen zehn neue Frisuren zur Verfügung, die für noch individuellere Looks sorgen und das Styling-System weiter vertiefen.

Neuer Spielmodus für Wettbewerbe

Ein Highlight des Runway Ready DLCs ist der neue 2-Spieler-Wettbewerbsmodus. Hier treten Spieler direkt gegeneinander an, um sich in Style-Duellen zu messen und als Fashion-Ikone hervorzugehen. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf Mode, sondern auch auf Timing und Präsentation – passend zur Mischung aus Rhythmus- und Fashion-Gameplay.

Das steckt im Hauptspiel

Bratz: Rhythm & Style, das im September 2025 erschienen ist, lässt Spieler in die Rollen der ikonischen Charaktere Cloe, Yasmin, Sasha und Jade schlüpfen. Gemeinsam reisen sie durch verschiedene Mode-Metropolen wie London, Tokio und Stilesville, nehmen an Fashion-Shows teil und stellen ihr Können in Mini-Games unter Beweis.

Neben einem Story-Modus bietet das Spiel auch einen Party-Modus für bis zu vier Spieler sowie einen umfangreichen Soundtrack, der das Gameplay begleitet und den Rhythmus-Aspekt unterstreicht.

Jetzt auf allen Plattformen verfügbar

Der Runway Ready DLC ist ab sofort für PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S sowie auf Steam erhältlich. Fans der Reihe erhalten damit frische Inhalte, die den Wiederspielwert erhöhen und neue Möglichkeiten zur kreativen Entfaltung bieten.