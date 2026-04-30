Azur Lane x World of Warships: Welle 8 bringt neue Schiffe & Kapitäne

Mit der mittlerweile achten Zusammenarbeit zwischen World of Warships und Azur Lane startet Wargaming eine neue umfangreiche Inhaltswelle. Das Update ist bis zum 17. Juni verfügbar und erweitert das Marine-MMORPG erneut um zahlreiche Inhalte, die vom beliebten Mobile-Spiel inspiriert sind. Die Kooperation, die bereits seit 2018 besteht, zählt zu den erfolgreichsten Crossover-Projekten im Genre und wird mit Welle 8 konsequent fortgeführt. Spieler dürfen sich auf neue Schiffe, Kapitäne, kosmetische Inhalte und sammelbare Belohnungen freuen.

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Sechs neue Schiffe mit Azur-Lane-Design

Im Mittelpunkt des Updates stehen sechs neue thematisch gestaltete Schiffe, die bekannte Einheiten aus beiden Universen miteinander verbinden. Neu dabei sind unter anderem das Schlachtschiff AL Marco Polo, der Zerstörer AL Tashkent, das Schlachtschiff AL Massachusetts sowie der Flugzeugträger AL Shinano. Ergänzt wird diese Flotte durch zwei bekannte Schiffe aus der Konsolenvariante World of Warships: Legends: den Kreuzer AL Harbin und das Schlachtschiff AL Richelieu. Zusätzlich können Spieler passende Gedenkflaggen freischalten oder erwerben, um ihre Schiffe optisch aufzuwerten und die Zugehörigkeit zur Azur-Lane-Kollaboration zu zeigen.

Acht neue Kapitäne mit eigener Sprachausgabe

Ein weiterer zentraler Bestandteil der neuen Inhaltswelle sind acht neue Kapitäne, die direkt aus Azur Lane übernommen wurden. Mit dabei sind unter anderem Marco Polo, Shinano, Tallinn und Asashio. Jeder dieser Charaktere bringt eine individuelle Sprachausgabe mit, wodurch Gefechte noch stärker personalisiert werden. Diese Vertonung sorgt für mehr Immersion und hebt die Zusammenarbeit klar von rein kosmetischen Crossovers ab.

Sammelsystem mit exklusiven Belohnungen

Mit Welle 8 wird außerdem eine neue Sammlung eingeführt, die aus insgesamt 20 Elementen besteht. Spieler können diese im Laufe des Events freischalten und dadurch zusätzliche Inhalte erhalten. Zu den Belohnungen zählen unter anderem drei spezielle Tarnungen im Azur-Lane-Stil. Wer die Sammlung vollständig abschließt, erhält darüber hinaus eine exklusive Abschussanimation sowie einen besonderen Skin für den Kreuzer AL Tallinn inklusive passender Kommandantin.

Neue Tarnungen und Premium-Inhalte

Neben den Sammelelementen erweitert das Update auch die Individualisierungsmöglichkeiten. Neu hinzugekommen ist die permanente Tarnung „Azur Lane – Wisdom Cubes“ sowie weitere dauerhafte Designs für ausgewählte Schiffe wie Tallinn und Asashio. Auch die Premium-Container „Azur Lane: Ocean Guardians“ wurden überarbeitet und bieten nun eine aktualisierte Auswahl an Belohnungen, die zusätzliche Anreize für Spieler schaffen.

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Eine Kooperation mit Geschichte

Die Zusammenarbeit zwischen World of Warships und Azur Lane begann im Jahr 2018 und hat sich seitdem stetig weiterentwickelt. Was mit sieben Kapitänen startete, ist inzwischen zu einer umfangreichen Content-Reihe angewachsen. Heute umfasst die Kooperation mehr als 35 Kommandanten, 15 Schiffe und über 20 Skins. Viele dieser Inhalte gehören bis heute zu den beliebtesten im Spiel und unterstreichen die starke Verbindung beider Marken.

Teil des Updates 15.3 mit weiteren Inhalten

Die Azur-Lane-Welle 8 ist Bestandteil des Updates 15.3 von World of Warships, das zusätzlich weitere Inhalte bietet. Dazu zählen unter anderem der neue deutsche Zerstörer ZH-1 in der Werft sowie zwei separate Event-Pässe mit zusätzlichen Belohnungen. Damit liefert das Update nicht nur Fans der Kollaboration neuen Content, sondern erweitert das Spiel insgesamt um weitere Gameplay- und Fortschrittselemente.