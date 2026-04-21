Atari Gamestation Gamepad: Neuer Retro-Controller von My Arcade

Der Retro-Gaming-Spezialist My Arcade hat den neuen offiziell lizenzierten Atari Gamestation Gamepad angekündigt. Der kabellose Controller wurde speziell für die Systeme Atari Gamestation Go und Atari Gamestation Mega entwickelt und ist ab sofort über Atari.com sowie Amazon erhältlich.

Retro-Design mit moderner Technik

Der Atari Gamestation Gamepad kombiniert klassische Eingabemethoden mit zeitgemäßer Technologie. Besonders auffällig sind die integrierten Retro-Elemente:

Freidrehendes Paddle für präzise Steuerung klassischer Spiele

Trak-Ball für authentisches Arcade-Feeling

Keypad für zusätzliche Eingabemöglichkeiten

Damit richtet sich der Controller gezielt an Fans klassischer Atari-Titel, die ein möglichst originales Spielerlebnis suchen.

SmartGlow-Technologie für intuitive Steuerung

Ein besonderes Feature ist die sogenannte SmartGlow-Technologie. Diese beleuchtet je nach Spiel automatisch die relevanten Bedienelemente und erleichtert so die Orientierung, insbesondere bei unterschiedlichen Steuerungsarten.

Das macht den Controller nicht nur für erfahrene Retro-Fans interessant, sondern auch für Neueinsteiger, die sich schnell zurechtfinden möchten.

Kabellos und flexibel einsetzbar

Der Gamepad bietet sowohl kabellose als auch kabelgebundene Nutzung:

Kabellose Verbindung mit einer Reichweite von ca. 9 Meter

USB-C-Anschluss für kabelgebundenes Spielen

Wiederaufladbarer Akku für komfortable Nutzung ohne Batteriewechsel

Zudem können bis zu zwei Gamepads gleichzeitig mit einem Gerät verbunden werden, was Multiplayer-Sessions ermöglicht.

Optimiert für Gamestation und TV-Gaming

Der Controller wurde speziell für die Atari Gamestation-Systeme entwickelt, funktioniert aber auch in Verbindung mit einem Fernseher über HDMI. Dadurch lässt sich das klassische Gaming-Erlebnis bequem auf dem großen Bildschirm genießen.

Preis und Verfügbarkeit

Der Atari Gamestation Gamepad ist ab sofort erhältlich:

UVP: 59,99 US-Dollar

Modellnummer: DGUNL-7152

Mit dem neuen Controller erweitert My Arcade sein Portfolio um ein weiteres Produkt, das Retro-Gaming mit moderner Benutzerfreundlichkeit verbindet.