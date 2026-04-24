Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Trailer zeigt alle Neuerungen

Seit gestern kann man die Gerüchteküche rund um Assassin’s Creed Black Flag Resynced endlich schließen, denn nun ist es offiziell. Ubisoft veröffentlichte auf Youtube einen Enthüllungstrailer, der alle Neuerungen in einem ausführlichen Video zusammenfasst.

Wenn man es auf wenige Worte runterbrechen möchte, dann macht Ubisoft im Grunde genau das, was man erwartet hat. Black Flag Resynced bleibt inhaltlich nahezu unverändert und bekommt eine moderne Aufwertung hinsichtlich der Grafik und des Gameplays. Schon nach wenigen Sekunden im Trailer wird klar, dass das hier mehr sein wird als ein Remake. Und die wichtigste aller Fragen wurde auch beantwortet, nämlich die nach der Veröffentlichung. Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli 2026 für PC, Xbox Series und Playstation 5.

Mehr als nur ein Remake

Der Fokus liegt auf einem klassischen Solo-Abenteuer im Assassin’s Creed Stil, ohne die modernen RPG Elemente der Reihe. Der Multiplayer des Originals entfällt komplett, war aber ohnehin nie ein Prunkstück des Spiels. Die DLCs entfallen ebenfalls, werden aber evtl. zu einem späteren Zeitpunkt noch nachgereicht. Neu hingegen sind drei erwähnte Protagonisten, die ihr im Verlauf der Story für eure Crew anheuern könnt. Jede Figur bringt nicht nur eine Storyline mit sich, sondern auch waschechte Boni, z.B. verbesserte Breitseitenkanonen für die Jackdaw.

Hauptfigur Edward Kennway kann auf seinem Schiff Jackdaw nun ein Haustier mit sich führen, während die Crew u.A. neue Shantys spendiert bekommt. Ein Greifhaken sorgt in Kämpfen im Stile eines Scorpions dafür, dass ihr Gegner an euch heranziehen könnt. Apropos Kämpfe: Diese wurden komplett modernisiert. Auffällig ist das neue UI, das scheinbar ganze Kombos ermöglichst und die Kämpfe selbst mit mehreren Gegnern flüssig und übergangslos erscheinen lässt.

Grafisch nutzt Ubisoft die neue Anvil Engine und die Karibik erstrahlt in neuem Glanze – wunderbar! Die Detaildichte hat spürbar zugenommen, alle Texturen wurden stark verbessert, neue Licht- und Schatteneffekte ziehen ein und ein dynamisches Wettersystem sorgt für karibisches Flair. Visuell wirkt das gezeigte Material schon sehr stark und macht Lust auf einen erneuten Tripp nach Nassau und Tortuga.

Vorbestellungen sind ab sofort, u.A. im Store von Ubisoft möglich.