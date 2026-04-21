Assassin’s Creed: Black Flag Resynced- Enthüllung am 23. April

Ubisoft hat endlich einen finalen Termin für die Enthüllung von Assassin’s Creed: Black Flag Resynced bekannt gegeben. Damit endet die Zeit voller Gerüchte und Spekulationen zum vierten Teil der AC Reihe.

Am 23. April streamt Ubisoft live auf dem eigenen Youtube-Kanal die Präsentation. Zeitumgerechnet dürfen wir gegen 18:00 Uhr mit dem Start rechnen. Die Hinweise zu einer Neuauflage des beliebten Teils rund um den Piraten Edward Kenway liegen mittlerweile schon Jahre zurück. Ubisoft nimmt es mit Humor und bezeichnet die kommende und offizielle Ankündigung auf einer der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse der Gaming-Industrie.

Assassin’s Creed: Black Flag erschien 2013 und damit mitten im damaligen Umschwung auf die neue Konsolengeneration. Spricht, das Spiel erschien für Playstation 3 und 4 bzw. Xbox 360 und Xbox One, später erfolgte auch ein Release für Nintendo Wii U. Unseren damaligen Test findet ihr übrigens → hier.

Spannend wird sein, in wie weit Ubisoft das Spiel in die Moderne transportieren wird. Eine simple Überarbeitung der Grafik wird vermutlich vielen Fans nicht reichen. Größter Kritikpunkt damals wie heute sind die zahlreichen Lausch-Missionen und die Seeschlachten, die durch die Steuerung unnötig kompliziert waren. Beispielsweise konnte man bei Wellengang nicht immer die Zielanpeilung der Kanonen Breitseits erkennen. Ebenfalls hoffen viele darauf, dass nicht zu viele oder gar keine RPG Elemente einfließen, wie es bei Origins damals begann. Dadurch verlor die Serie schrittweise den Stealth-Aspekt und wurde zunehmend zu einem Action-RPG.