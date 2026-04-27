Anker Nano Ladegerät (45W) mit Smart Display: Kompakte Power für iPhone und iPad

Mit dem neuen Nano Ladegerät (45W, Smart Display) bringt Anker eine innovative Ladelösung auf den Markt, die Funktionalität und modernes Design kombiniert. Das kompakte Netzteil richtet sich an Nutzende aktueller Smartphones und Tablets und setzt dabei auf intelligente Steuerung sowie eine übersichtliche Anzeige in Echtzeit.

Erhältlich ist das Ladegerät ab sofort für 39,99 Euro, mit einem Einführungsrabatt von 29,99 Euro bis zum 10. Mai.

Intelligentes Laden für aktuelle Geräte

Das Besondere am Nano Ladegerät ist seine Fähigkeit, angeschlossene Geräte automatisch zu erkennen und den Ladevorgang entsprechend zu optimieren. Unterstützt werden unter anderem Modelle der iPhone 15 bis iPhone 17 Pro sowie die iPad-Pro-Reihe ab dem Jahr 2020.

Die Ladeleistung wird dynamisch angepasst, sodass jedes Gerät genau die Energie erhält, die es benötigt. Das sorgt nicht nur für effizientes Laden, sondern schützt gleichzeitig den Akku vor unnötiger Belastung.

Smart Display liefert alle wichtigen Infos

Im Zentrum des Ladegeräts steht ein integriertes Display, das dem Nutzer jederzeit einen Überblick über den aktuellen Ladevorgang bietet. Angezeigt werden unter anderem:

Aktuelle Ladeleistung

Temperatur des Geräts

Ladezustand

Ergänzt wird dies durch visuelle Animationen, die den Prozess intuitiv verständlich machen und dem Ladegerät einen modernen Look verleihen.

Mehr Sicherheit dank Care Mode

Ein weiteres Highlight ist der TÜV-zertifizierte Care Mode. Dieser kann per Fingertipp aktiviert werden und sorgt für eine deutlich reduzierte Wärmeentwicklung. Laut Hersteller bleibt das Ladegerät dabei bis zu 20 Grad Celsius kühler, während sich die Temperatur des angeschlossenen Smartphones um bis zu 5 Grad reduziert.

Das Ergebnis: mehr Sicherheit beim Laden und eine potenziell längere Lebensdauer des Akkus, ein wichtiger Faktor gerade bei intensiver Nutzung.

Kompakt und ideal für unterwegs

Trotz der integrierten Technologie bleibt das Nano Ladegerät äußerst kompakt. Im Vergleich zu herkömmlichen 30-Watt-Ladegeräten ist es:

47 Prozent kleiner

20 Prozent leichter

Damit eignet es sich besonders gut für Reisen, den täglichen Einsatz unterwegs oder enge Steckdosenplätze.

Auch optisch setzt Anker Akzente: Das Ladegerät ist in mehreren Farben erhältlich, darunter ein auffälliges Orange, das sich an aktuellen Smartphone-Designs orientiert.