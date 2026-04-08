8bitdo – Retro Cube 2 N-Edition veröffentlicht

Pünktlich zum 40. Geburtstag des Nintendo NES hat sich 8bitodo etwas einfallen lassen. Der neue Retro Cube 2 N-Edition verbindet die Ästhetik und den Charme der Konsole der 80er Jahre mit einem brandneuen, mobilen Lautsprecher.

Der Retro Cube 2 Speaker misst weniger ca. 90mm und ist damit ideal für Musik unterwegs und die perfekte Ergänzung für jeden Gaminger. Stellt ihn auf den Schreibtisch, packt ihn in die Tasche für den Urlaub oder beschallt die Grillparty. Mit drei Verbindungsmodi (Bluetooth, WLAN und USB) vereint der Retro Cube 2 Speaker – N Edition Nostalgie mit den Bedürfnissen moderner Gamer. Die mitgelieferte Ladestation ermöglicht kabelloses Laden für unkompliziertes Aufladen. Ein einfacher Schalterwechsel des Retro Cube 2 Speaker – N Edition zwischen Musik- und Gaming-Modus passt sich so optimal an die Setups und Bedürfnisse von Gamern an. Die beiden Lautsprecher liefern echten Stereoklang mit sattem und ausgewogenem Sound, und dank des integrierten Mikrofons kann man sogar telefonieren. Eine Akkuladung reicht für 30 Stunden Musikgenuss.

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Seit Jahrzehnten begeistert die unverwechselbare Farbgebung in Rot, Grau und Schwarz die Gamer noch immer. Fans in ganz Europa können diesen Meilenstein der Videospielgeschichte nun auch stilvoll feiern. Das griffige und große D-Pad auf der Oberseite steuert Lautstärke, Wiedergabe/Pause und Ein-/Ausschalten. Die runden, leuchtend roten Lautsprecherabdeckungen wecken Nostalgie und symbolisieren den roten Startknopf.

Die wichtigsten Features

Drei Verbindungsmodi : Bleiben Sie so verbunden, wie Sie es möchten. Wechseln Sie einfach zwischen Bluetooth, 2,4-GHz-Funkverbindung und kabelgebundener USB-Verbindung.

: Bleiben Sie so verbunden, wie Sie es möchten. Wechseln Sie einfach zwischen Bluetooth, 2,4-GHz-Funkverbindung und kabelgebundener USB-Verbindung. Intuitive D-Pad-Steuerung : Steuern Sie Lautstärke, Wiedergabe und Gerätekopplung mit den vertrauten D-Pad-Tasten. Einfach, haptisch und sofort erkennbar.

: Steuern Sie Lautstärke, Wiedergabe und Gerätekopplung mit den vertrauten D-Pad-Tasten. Einfach, haptisch und sofort erkennbar. Integrierte kabellose Ladestation : Mit der kabellosen Ladestation ist der Retro Cube 2 immer einsatzbereit. Der integrierte Signalverstärker sorgt für eine stabile und unterbrechungsfreie 2,4-GHz-Verbindung.

: Mit der kabellosen Ladestation ist der Retro Cube 2 immer einsatzbereit. Der integrierte Signalverstärker sorgt für eine stabile und unterbrechungsfreie 2,4-GHz-Verbindung. Perfekte Größe : Der Retro Cube 2 ist etwas größer als ein Zauberwürfel und daher besonders vielseitig. Mit nur 450 g ist er der ideale Begleiter für unterwegs.

: Der Retro Cube 2 ist etwas größer als ein Zauberwürfel und daher besonders vielseitig. Mit nur 450 g ist er der ideale Begleiter für unterwegs. Mobile Energie : Dank des wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkus mit bis zu 30 Stunden Laufzeit können Sie mit dem Retro Cube 2 selbst lange Gaming-Sessions problemlos begleiten.

Der Retro Cube 2 Speaker – N Edition ist ab heute, dem 27. April 2026, europaweit zum empfohlenen Verkaufspreis von 44,99 € erhältlich. Alle weiteren Informationen findet ihr auf der offiziellen Webseite.