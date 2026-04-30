.45 Parabellum Bloodhound: Cyberpunk-RPG erscheint noch 2026

Die Macher von VA-11 Hall-A sind zurück: Sukeban Games hat angekündigt, dass .45 Parabellum Bloodhound im Laufe von Sommer oder Herbst 2026 erscheinen soll.

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Düsterer Cyberpunk mit persönlicher Story

Im Mittelpunkt steht Protagonistin Reila Mikazuchi, eine tödliche Kämpferin, die versucht, ihr Leben nach einer schweren Phase neu aufzubauen. Dabei greift sie auf das zurück, was sie am besten kann: kämpfen. Die Geschichte verspricht eine Mischung aus persönlichem Drama und düsterem Cyberpunk-Setting. Das Spiel wird als „Active Time Action“-Titel beschrieben. Kämpfe laufen also nicht rein rundenbasiert ab, sondern verlangen Timing, Positionierung und das geschickte Kombinieren von Fähigkeiten. Gerade das Zusammenspiel von Bewegung und Skill-Ketten soll entscheidend für den Erfolg sein. Optisch setzt das Spiel auf einen Lo-Fi-Look, der gut zur düsteren Stimmung passt. Die Welt ist in sieben handgefertigte Abschnitte unterteilt, die jeweils eigene Begegnungen, Dialoge und Rätsel bieten.

Release von .45 Parabellum Bloodhound für PC geplant

.45 Parabellum Bloodhound erscheint für PC via Steam. Ein genauer Termin steht noch aus, aber der Release ist noch für dieses Jahr vorgesehen. Für Fans von ungewöhnlichen Indie-RPGs könnte das hier ein sehr spannender Titel werden.