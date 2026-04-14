30 Jahre Pokémon: EDM-Events mit Marshmello in LA & London angekündigt

Zum 30-jährigen Jubiläum von Pokémon hat The Pokémon Company International neue Event-Highlights vorgestellt. Im Rahmen der Kampagne „Was ist dein Favorit?“ dürfen sich Fans weltweit auf spektakuläre Live-Erlebnisse freuen – von großen EDM-Konzerten bis hin zu familienfreundlichen Tagesveranstaltungen.

Elektrisierende Nacht: Pokémon trifft auf EDM

Ein besonderes Highlight sind die sogenannten „Elektrisierende Nacht“-Events, bei denen Pokémon erstmals gezielt in die internationale EDM-Szene eintaucht. Mit Marshmello als Headliner und Alison Wonderland im Vorprogramm erwartet Fans ein außergewöhnliches Konzerterlebnis.

Die Shows kombinieren elektronische Musik mit speziell entwickelten visuellen Effekten und Pokémon-inspirierter Inszenierung. Ziel ist es, ein immersives Erlebnis zu schaffen, das Musik, Technik und die Welt von Pokémon miteinander verbindet.

Termine in Los Angeles und London

Die „Elektrisierende Nacht“-Events finden an zwei exklusiven Terminen statt:

24. Oktober 2026 im Intuit Dome in Los Angeles

10. November 2026 in der The O2 in London

Teilnehmen können Fans ab 16 Jahren. Der Ticketverkauf startet am 17. April, für Los Angeles über Ticketmaster und für London über AXS. Aufgrund begrenzter Verfügbarkeit wird mit hoher Nachfrage gerechnet.

Neben der Musik dürfen sich Besucher auch auf exklusives Merchandise freuen, das speziell für die Events entworfen wurde und nur vor Ort erhältlich sein wird.

Strahlender Tag: Familienfreundliche Events weltweit

Neben den Abendveranstaltungen richtet sich Pokémon auch gezielt an jüngere Fans und Familien. Im Sommer 2026 finden die sogenannten „Strahlender Tag“-Events statt, die ein interaktives und kinderfreundliches Erlebnis bieten.

Geplante Standorte sind unter anderem:

Bordeaux

New York City

Dresden

Mexico City

Diese Events setzen auf spielerische Aktivitäten, Begegnungen mit Pokémon und gemeinschaftliche Erlebnisse für Fans jeden Alters.

Pokémon feiert generationsübergreifende Community

Mit der Kombination aus energiegeladenen Konzerten und familienfreundlichen Tagesveranstaltungen unterstreicht Pokémon seine globale Bedeutung als generationsübergreifendes Franchise. Seit Jahrzehnten begeistert die Marke Millionen von Fans weltweit, von Kindern bis hin zu langjährigen Anhängern.

Die Jubiläumskampagne „Was ist dein Favorit?“ soll genau diese Vielfalt feiern und Fans durch gemeinsame Erlebnisse näher zusammenbringen, sei es bei einem EDM-Konzert oder bei einem entspannten Tag voller Pokémon-Abenteuer.