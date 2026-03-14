Zenless Zone Zero 2.7: Höhlenhelden-Wettbewerb, neue Agentinnen und Events ab 24. März

Die weltweit agierende Marke für interaktive Unterhaltung HoYoverse hat offiziell angekündigt, dass Version 2.7 des Action-RPGs Zenless Zone Zero am 24. März 2026 veröffentlicht wird. Das Update trägt den Titel „Helden verfallen nie der Vergangenheit“ und stellt den neuen Höhlenhelden-Wettbewerb in den Mittelpunkt. Spieler können dabei gemeinsam mit bekannten Charakteren und neuen Verbündeten in einem groß angelegten Wettkampf antreten und sich Ruhm sowie wertvolle Belohnungen sichern. Neben dem Wettbewerb bringt das Update auch neue Agentinnen, Events und Gameplay-Erweiterungen nach New Eridu.

Höhlenhelden-Wettbewerb erfasst ganz New Eridu

Der von TOPS gesponserte Höhlenhelden-Wettbewerb sorgt in New Eridu bereits für großes Aufsehen. Teilnehmer aus verschiedenen Fraktionen versammeln sich, um sich im Kampf zu messen und begehrte Preise – darunter ein seltener Porcelloy-W-Motor – zu gewinnen. Nicht nur bekannte Gruppen wie die Cunning Hares und die Söhne von Calydon nehmen teil. Auch unerwartete Parteien mischen mit, darunter die Abteilung für städtische Ordnung der Sicherheitsbehörde. Gerüchten zufolge treten sogar ehemalige Räumer von Calydon an.

Besondere Aufmerksamkeit zieht dabei der berüchtigte „Schwarzwolf“ Romeul auf sich. Im Kampf setzt er eine Korrosionsbarriere ein, die seinen Widerstand gegen kritischen Schaden und Unterbrechungen erhöht, während Gegner kontinuierlich Lebenspunkte verlieren. Teams, die auf anhaltenden Attributanomalie-Schaden setzen, können diese Verteidigung jedoch effektiver durchbrechen.

Neue Agentinnen: Cissia und Nangong Yu

Mit Version 2.7 stoßen zwei neue spielbare Agentinnen zum Kader hinzu. Cissia, Mitglied der Abteilung für städtische Ordnung, ist eine Elektro-Attacke-Agentin mit einer einzigartigen Mechanik. Beim Kampfeintritt erhält sie drei Punkte Giftigkeit, die sowohl Elektro-Schaden verursachen als auch ihre Kritische Trefferchance erhöhen. Die Ressource verbraucht sich mit der Zeit, kann jedoch durch verstärkte Spezialangriffe wieder aufgebaut werden. Mit ihrem Angriff „Schlangenkuss“ kann sie die verbleibende Giftigkeit auf einmal einsetzen, um Gegnern massiven Schaden zuzufügen.

Ebenfalls neu ist Nangong Yu, Anführerin und Leadtänzerin der Idolgruppe „Angels of Delusion“. Als Rang-S-Äther-Durchbruch-Agentin unterstützt sie ihr Team, indem sie die Anomalieansammlung bei benommenen Gegnern verstärkt. Sie regeneriert automatisch Niedertakt, der durch Teamaktionen zusätzlich aufgefüllt wird. Sobald genügend Energie gesammelt ist, entfesselt sie aufgeladene Angriffe, verlängert die Benommenheitsdauer von Gegnern und verstärkt die Effektivität nachfolgender Angriffe ihrer Teamkameraden. Mit ihrem Ultimate „Ätherschleier – Reprise des Wunschdenkens“ erhöht sie außerdem den Angriffswert der gesamten Truppe.

Parallel zum neuen Charakter erscheint auch ein neues Outfit für Nangong Yu. Spieler, die alle Mitglieder der „Angels of Delusion“ sammeln, können zudem ein exklusives dynamisches Hintergrundbild der Fraktion freischalten. Zusätzlich kehren die Rang-S-Agentinnen Yidhari (Eis – Spaltung) und Seed (Elektro – Attacke) in Version 2.7 zurück.

1 von 5

Neue Events und Herausforderungen

Neben neuen Charakteren erweitert Version 2.7 auch das Eventangebot im Spiel. Auf dem Lumina-Platz öffnet das Feuertopf-Restaurant „Simmer“ seine Türen für eine thematische Aktion. Spieler helfen der Figur Blaze bei verschiedenen Aufgaben und können dabei ein Feuertopf-Minispiel ausprobieren. Darüber hinaus wartet eine Spezialmission der Sektion 6 des HSK, bei der ein relaisartiger Kampf mit drei Teams zu je zwei Agenten bestritten werden muss. Auch der Modus „Simulierte Kampfprüfung“ wird erweitert. Neue Gegner und zusätzliche Bonusmechaniken ermöglichen höhere Punktzahlen sowie neue Ranglistenbelohnungen, darunter Polychrom, Namenskärtchen und exklusive Titel.

Release auf allen großen Plattformen

Version 2.7 „Helden verfallen nie der Vergangenheit“ erscheint am 24. März 2026 für PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, PC, iOS und Android. Weitere Informationen zum Update stellt HoYoverse auf der offiziellen Website des Spiels sowie über die Social-Media-Kanäle bereit.