World of Warships x Sabaton: Neue Single „Yamato“, Ingame-Events und Livestream

Wargaming, Entwickler und Publisher des historisch inspirierten Multiplayer-Marinespiels World of Warships, hat eine neue Kooperation mit der schwedischen Heavy-Metal-Band Sabaton angekündigt. Teil der Zusammenarbeit ist die neue Single „Yamato“, die vom berühmten japanischen Schlachtschiff Yamato inspiriert ist. Außerdem erscheint im Spiel die Sammlung „The Legend of Sabaton“, die vom 13. März bis 16. April verfügbar sein wird. Sie umfasst unter anderem einen Sabaton-Kommandanten, thematische Tarnungen und spezielle Container. Zusätzlich können Spieler einen besonderen Livestream verfolgen, bei dem Sabaton-Konzerttickets und In-Game-Belohnungen verlost werden.

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Neue Sabaton-Single „Yamato“

Mit „Yamato“ veröffentlicht Sabaton eine weitere geschichtsinspirierte Single, die dem gleichnamigen Schlachtschiff gewidmet ist. Der Song nimmt Fans mit auf eine kraftvolle musikalische Reise durch die Marinegeschichte.

Es ist bereits die zweite Kooperation zwischen Sabaton und World of Warships und folgt auf den Erfolg des Songs Bismarck aus dem Jahr 2019. Parallel zur Veröffentlichung erscheint um 16:00 Uhr ein neues Musikvideo auf YouTube, das die wuchtigen Gitarrenriffs des Songs mit eindrucksvollen Bildern kombiniert. Der Titel ist außerdem auf gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.

Sabaton-Frontmann als Kommandant

Im Zuge der Kooperation wird Joakim Brodén, Sänger von Sabaton, als neuer Kommandant ins Spiel integriert. Sowohl Brodén als auch Sabaton-Bassist Pär Sundström liefern dabei die Sprachausgabe.

Übernimmt Brodén das Kommando, wird während der Gefechte der reguläre Soundtrack durch die Songs „Yamato“ oder „Bismarck“ ersetzt, wodurch jede Schlacht von einem passenden Metal-Soundtrack begleitet wird.

Sammlung „The Legend of Sabaton“

Mit der Sammlung „The Legend of Sabaton“ können Spieler mehr über die Geschichte der Band erfahren. In thematischen Standard- und Premium-Containern finden sich persönliche Botschaften und interessante Fakten über Sabaton.

Wer die Sammlung vollständig abschließt, erhält mehrere Belohnungen, darunter:

die permanente Tarnung „Crowned in Smoke and Flame“ für die Yamato

Kommandant Joakim Brodén

fünf permanente Tarnungen „Metal Flames“

Zusätzlich stehen in speziellen Bundles weitere Inhalte zur Verfügung, etwa der neue Zerstörungseffekt „Into the Fire“, Erinnerungsflaggen sowie ein Sabaton-Patch.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Sabaton für die neue Single Yamato“, so Christian Bergmann, Deputy Publishing Director bei Wargaming. „Sabatons Leidenschaft für das Erzählen in ihren Songs und das Lebendigwerden von Geschichte findet nicht nur bei unserem Team, sondern auch bei unserer Community großen Anklang. Wir freuen uns, den Spielern im Rahmen dieser Zusammenarbeit neue Inhalte anbieten zu können, mit denen wir die Band, ihr Vermächtnis und die Geschichten, die uns alle inspirieren, feiern.“

„Bismarck war ein so spannender Song, aber er war nie Teil eines Albums, und es fühlte sich an, als würde etwas fehlen. Wir wollten diese Geschichte immer weiterführen. Im Laufe der Jahre haben uns unzählige Fans gebeten, einen Song über die ‚Yamato‘ zu schreiben, und wir wussten, dass dies eine natürliche Fortsetzung dessen sein würde, was wir mit ‚Bismarck‘ begonnen hatten. Wir wussten, dass wir diesem Song einen völlig anderen Sound geben wollten, und als Tommy die Musik dafür schrieb, hatten wir das Gefühl, dass wir den passenden, kraftvollen Song für diese Geschichte hatten. Wir arbeiten erneut mit World of Warships zusammen, und da unsere Welten so nah beieinander liegen, fühlt es sich ganz natürlich an, diese großartige Partnerschaft fortzusetzen. Gemeinsam haben wir wieder einmal ein legendäres Musikvideo geschaffen!“, sagte Pär Sundström von Sabaton.

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Yamato-Livestream und Inhalte auf anderen Plattformen

Am 13. März um 18 Uhr findet ein Livestream mit Pär Sundström auf den offiziellen Kanälen von World of Warships (Twitch, YouTube und Twitter) statt. Zuschauer können dabei kostenlose Inhalte aus der Kooperation freischalten und Konzerttickets von Sabaton gewinnen.

Die Kooperation beschränkt sich nicht nur auf die PC-Version:

In World of Warships Blitz sind ausgewählte Inhalte vom 13.–17. März 2026 verfügbar.

In World of Warships: Legends erscheinen sie vom 30. März bis 4. Mai 2026.

Auch in World of Tanks: Modern Armor kehren die beliebten Sabaton-Panzer Primo Victoria und Spirit of War vom 17.–30. März zurück.

Neuer Event-Pass und wiederkehrende Operationen

Mit Update 15.2 erhält World of Warships außerdem zusätzliche Inhalte. Dazu gehört der Event-Pass „Battle of Cape Matapan“, der an den 85. Jahrestag der historischen Seeschlacht erinnert und verschiedene Belohnungen bietet, darunter den italienischen Premium-Kreuzer Fiume der Stufe VII.

Darüber hinaus werden drei Operationen dauerhaft ins Spiel aufgenommen, nachdem sie 2025 erstmals erschienen sind:

Arctic Convoy

Tokyo Express

Pacific Offensive

Weitere Neuerungen im Update umfassen Anpassungen an der Flugzeugträger-Mechanik, eine Überarbeitung der Karte Okinawa, eine neue Saison der Clan-Gefechte sowie die Fortsetzung der Feierlichkeiten zum Mondneujahr 2026.