World of Warcraft: Midnight – Leerensturm, neue Zonen & Features im Überblick

Mit World of Warcraft: Midnight schlagen die Helden von Azeroth das nächste Kapitel der Weltenseelen-Saga auf, und führen Spieler dorthin zurück, wo Hoffnung und Verderben so nah beieinanderliegen wie selten zuvor: nach Quel’Thalas. Über dem Land der Blutelfen zieht der Leerensturm auf, während Xal’atath, die Vorbotin der Leere, ihre bislang kühnste Offensive beginnt.

Krieg im Herzen von Quel’Thalas

Die Reise beginnt im neu gestalteten Immersangwald, der revitalisiert wurde und nun im Glanz des Sonnenbrunnens erstrahlt, doch unter der Oberfläche brodelt es. Xal’ataths Invasion trifft die Heimat der Sin’dorei ins Mark. Während sich die Streitkräfte von Horde und Allianz in Silbermond sammeln, liegt es an den Spielern, die drohende Dunkelheit zurückzudrängen und die wahren Hintergründe der Leerenoffensive aufzudecken.

Nach dem Auftakt im Immersangwald öffnet sich die Kampagne und überlässt euch die Entscheidung, welchen Weg ihr als Nächstes beschreitet. Ihr könnt euch den Amanitrollen in Zul’Aman stellen, im mystischen Wurzelreich von Harandar nach neuen Verbündeten suchen oder Arator auf einer sehr persönlichen Reise begleiten. Seine Suche nach Relikten des Lichts wird nicht nur zur Prüfung seines Glaubens, sondern auch zu einer Auseinandersetzung mit seiner Herkunft zwischen Licht und Leere.

Erst wenn alle Bedrohungen in Quel’Thalas eingedämmt sind, wagen die Helden den Vorstoß in den lebensfeindlichen Leerensturm, eine Welt kosmischer Gefahren, in der Xal’atath und ihre Verschlingende Schar herrschen.

Vier Zonen, ein eskalierender Konflikt

Midnight bietet vier große Spielgebiete, die erzählerisch und atmosphärisch eng miteinander verwoben sind. Der vertraute, aber spürbar veränderte Immersangwald bildet das emotionale Zentrum der Erweiterung. In Zul’Aman erlebt ihr die stolze Kultur der Trolle hautnah, während Harandar mit seinen gewaltigen Pilzwäldern und den zusammenlaufenden Wurzeln der Weltenbäume eine völlig neue Facette Azeroths zeigt. Der Leerensturm schließlich ist ein gnadenloses Endgame-Gebiet, in dem jede Kreatur von unstillbarem Hunger nach Macht getrieben wird.

Spieler steigen in Midnight bis Stufe 90 auf. Die Kampagne ist dabei flexibel gestaltet und erlaubt unterschiedliche Reihenfolge, ein Ansatz, der sowohl narrativ als auch spielerisch neue Freiheiten eröffnet.

Neue Verbündete: Die Haranir

Mit den Haranir hält ein geheimnisvolles Volk aus vergessener Zeit Einzug. Um sie freizuschalten, müsst ihr euch ihr Vertrauen in Harandar verdienen und die dortige Stufenaufstiegskampagne abschließen. Anschließend können sie sich entweder der Horde oder der Allianz anschließen.

Optisch stechen die Haranir durch biolumineszierende Körperbemalungen hervor, die in zahlreichen Varianten individualisierbar sind. Klassen wie Druide, Magier, Schamane oder Krieger stehen zur Auswahl und erweitern die spielerische Vielfalt zusätzlich.

Neue Herausforderungen: Dungeons, Schlachtzüge und Saisonstart

Die Freischaltung der acht neuen Dungeons erfolgt diesmal dynamischer. Während ihr mit eurem ersten Charakter die Story in den jeweiligen Zonen erlebt, stoßt ihr auf passende Dungeon-Quests. Spätestens mit Stufe 90 sind jedoch alle Instanzen zugänglich, auch ohne vorherigen Questabschluss.

Windläuferturm (ab 81)

Mördergasse (ab 83)

Maisarakavernen (ab 85)

Das blendende Tal (ab 88)

Nalorakks Bau (ab 88)

Terrasse der Magister (ab 90)

Nexuspunkt Xenas (ab 90)

Arena der Leerennarbe (ab 90)

In der Woche nach dem globalen Release werden zusätzliche Inhalte wie Mythisch-0-Dungeons (Vorseason), wöchentliche Berufsquests und neue Aktivitäten freigeschaltet. Am 18. März startet schließlich Season 1 mit drei neuen Schlachtzügen, darunter „Die Leerenspitze“, „Der Traumriss“ und „Marsch auf Quel’Danas“, die insgesamt neun neue Bosse bereithalten.

Mehr als nur neue Gebiete

Midnight erweitert Azeroth nicht nur erzählerisch, sondern auch systemisch. Mit dem neuen Behausungsfeature können Spieler erstmals eigene Häuser erwerben, dekorieren und in Nachbarschaften zusammenleben. Das überarbeitete Transmog-System erlaubt das Speichern vollständiger Outfits, die jederzeit gewechselt werden können, ganz ohne Besuch beim Transmogrifizierer.

Für Klassenliebhaber besonders spannend: Dämonenjäger erhalten mit dem Verschlingerdämonenjäger eine dritte Spezialisierung, die statt Teufelsenergie auf die Macht der Leere setzt. Ergänzt wird dies durch neue Heldentalentbäume und umfassende Klassenanpassungen, die Rotationen und Identitäten vieler Klassen neu definieren.

Auch PvP-Spieler kommen auf ihre Kosten, mit einem neuen 40-gegen-40-Schlachtfeld im Leerensturm und einem Ausbildungsgelände, das Neulingen den Einstieg erleichtert.

Einige Features im Überblick:

10 neue Tiefen + saisonale Nemesistiefe (mit Valeera Sanguinar)

Neues 40v40-Schlachtfeld „Schlächteranhöhe“

Überarbeitetes Transmog-System mit speicherbaren Outfits

PvP-Ausbildungsgelände gegen KI-Gegner

Neues Feature „Reisen“ im Abenteuerführer

UI-Verbesserungen & Kampfanpassungen aller Klassen

Neue Spitzentalente & überarbeitete Talentbäume

Optimiertes Spielerlebnis für neue und zurückkehrende Spieler

Licht gegen Leere

Midnight ist mehr als eine weitere Erweiterung, sie ist ein Wendepunkt in der Weltenseelen-Saga. Die Rückkehr nach Quel’Thalas verbindet Nostalgie mit einer spürbaren Bedrohung, während alte Konflikte neu entfacht werden und das Gleichgewicht zwischen Licht und Schatten ins Wanken gerät.

Der Leerensturm steht vor den Toren. Und Azeroths Schicksal liegt einmal mehr in den Händen seiner Helden.