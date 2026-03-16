World of Tanks: Mafia-Battle-Pass mit Predatore-Panzer und ikonischen Charakteren startet

In World of Tanks hält bald ein Hauch von Gangsterromantik Einzug. Vom 19. bis zum 29. März rollt Wargaming den roten Teppich für eine der bekanntesten Familien aus der fiktiven Stadt Lost Heaven aus. Beim Battle-Pass-Special: Mafia schlüpfen Kommandanten in die Welt der legendären Unterwelt-Reihe von 2K und erledigen ihre Geschäfte ganz nach alter Schule, mit Loyalität, Ehrgeiz und jeder Menge Feuerkraft.

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Das Event ist von Mafia: Definitive Edition inspiriert und bringt mehrere ikonische Figuren der Reihe ins Spiel. Spieler können im Verlauf des Battle Pass neue Kommandanten freischalten sowie zahlreiche thematische Inhalte sammeln, darunter Verzierungen, Inschriften, 3D-Aufsätze und 2D-Stile, die an unvergessliche Momente aus dem Spiel erinnern.

Neuer Premium-Panzer: Der Predatore

Im Mittelpunkt des Events steht der Predatore, ein italienischer mittlerer Panzer der Stufe IX. Das Fahrzeug bleibt der typischen italienischen Panzertradition treu und ist mit einem Auto-Reloader ausgestattet. In Kombination mit seiner hohen Mobilität und einer außergewöhnlichen Höchstgeschwindigkeit kann der Predatore schnell die Position wechseln und seine Feuerkraft genau dort einsetzen, wo sie auf dem Schlachtfeld am dringendsten gebraucht wird.

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Die Familie wächst

Kein Boss arbeitet allein – deshalb können Spieler während des Events eine ganze Reihe bekannter Charaktere aus Mafia: Definitive Edition als Crew-Mitglieder rekrutieren:

Tommy Angelo – einst Taxifahrer in Lost Heaven, heute ein aufstrebender Mafioso, der sich seinen Platz hart erarbeitet hat.

Paulie Lombardo – ein schlagfertiger Spaßvogel, der immer für einen lockeren Spruch und eine schnelle Faust bereit ist.

Sam Trapani – ein ruhiger, effizienter Vollstrecker, dessen Loyalität unerschütterlich ist.

Frank Colletti – der besonnene Consigliere, der jede wichtige Entscheidung mit klarem Kopf begleitet.

Don Ennio Salieri – ein Anführer, der weiß: Respekt wird nicht geschenkt, er wird verdient.

Tommy und Paulie schließen sich Spielern automatisch beim Fortschritt im Battle Pass an. Wer seine Organisation weiter ausbauen möchte, kann Sam, Frank und Don Salieri über spezielle In-Game-Bundles erhalten.

Stilvoll in die Schlacht

Natürlich darf auch der passende Look nicht fehlen. Drei neue 2D-Stile sorgen dafür, dass Panzer ebenso elegant wie gefährlich auftreten:

Little Italy

Fair Play

Lost Heaven Noir

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Zusätzlich warten während des Events Spezialmissionen mit weiteren Belohnungen. Wer das Geschehen lieber auf Twitch verfolgt, kann sich außerdem thematische Twitch-Drops sichern.

Also: Motoren starten, Geschäfte erledigen, und nicht vergessen: Wir sind hier alle eine Familie.