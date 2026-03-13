Wild West Legacy erscheint für Konsolen – Survival, Siedlungsbau und Abenteuer im Wilden Westen

Sattle die Pferde, belade die Planwagen und mach dich bereit für das Leben im amerikanischen Mittleren Westen des 19. Jahrhunderts: Moon Punch Studio und Publisher Toplitz Productions bringen Wild West Legacy heute auf die PlayStation 5 und die Xbox Series X|S.

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Das Spiel verbindet ein Survival-Abenteuer in einer offenen Welt mit Siedlungsbau und Management. Neben einer spannenden Story erwartet dich eine atmosphärisch dichte Spielwelt, in der du frei entscheiden kannst, wie du das Grenzland Amerikas im frühen 19. Jahrhundert erschließt.

Erkunde zu Pferd die raue Natur eines fiktiven Gebiets im Mittleren Westen der USA. Sammle Ressourcen und unterstütze andere Siedler dabei, sich in der unwirtlichen Umgebung ein neues Zuhause aufzubauen. Ein umfangreiches Bau- und Dekorationssystem bietet dir zahlreiche Möglichkeiten, deine eigene Wild-West-Siedlung zu errichten und zu verwalten.

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Verteile Aufgaben an die Bewohner deiner wachsenden Gemeinden, sorge für einen reibungslosen Ablauf und schicke Trecks zu entlegenen Siedlungen, um Waren und Rohstoffe zu tauschen. Ob du der Geschichte folgst, dich auf das Überleben im Grenzland konzentrierst oder hauptsächlich deine Siedlungen ausbaust, du entscheidest selbst, wie du den Westen erleben möchtest.

Wild West Legacy ist ab sofort für Konsolen erhältlich. Weitere Informationen findest du auf den jeweiligen Store-Seiten.